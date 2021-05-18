Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды

Еще один муниципалитет Челябинской области заявил о дефиците питьевой воды в период изнуряющей жары – поселок Батуринский (Еманжелинский муниципальный район). Власти активно ищут варианты решения проблемы.

«Еманжелинск весь без воды. Конкретно п. Батуринский. Вода как бы есть, но ее нет, так как она успевает проскользнуть в игольчатое ушко, - сообщает Олег Костырев в группе «А.Л.Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». - Если ограничивают подачу воды или дают по времени, то пусть дают ее так, чтобы она дошла до последнего крайнего потребителя».

Пользователь рассказывает, что проблемы с водой в поселке существуют уже не первый год. «Решайте вопросы простых граждан, не занимайтесь отписками, как это было в прошлом и позапрошлом году: приходят письма с ответами, которые не говорят ни о чем (отговорки)», - обращается к властям Олег Костырев.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава Еманжелинска Дмитрий Гатов, с наступлением жары и началом поливочного сезона жители частного сектора стали поливать свои огороды питьевой водой. Скважины делать не хотят.

«На данный момент жалобы идет только от жителей верхний этажей в домах Батуринского и где через дома проходят водоводы, - уточнил глава. – В ближайшие дни –среду и четверг – пройдут собрания с жителями по установке насосов, повышающих напор воды, в многоквартирных домах».

«Мониторим социальные сети, в комментариях попросили жителей уточнить, в каких местах нет воды. Ситуацию держим на контроле», - уточнили в пресс-службе Еманжелинского района.

Сегодня, 18 мая, состоится совещание у главы Еманжелинского района Евгения Светлова по видению ситуации и разрешению проблемы.

Один из вариантов – запросить у правительства области финансовую помощь на бурение скважин и переврезку водовозов. Но быстро это сделать не получится.

В прошлом году в Еманжелинском районе также были проблемы с водоснабжением и региональные власти по распоряжению губернатора Алексея Текслера выделили муниципалитету автоцистерну для подвоза питьевой воды жителям в период аварий и засушливой погоды. Машина сертифицирована, уточнил глава.

Сегодня еманжелинская автоцистерна уехала в Еткуль (по просьбе районных властей), где уже несколько дней жители жалуются на плохое водоснабжение и был введен график подачи воды.

Автор: Любовь Юрина, Оксана Пузакова