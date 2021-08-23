Грязный и цветущий Миасс по мере сил избавляют от мусора и растительности

Челябинскую реку Миасс избавляют от мусора и растительности - по мере сил: финансирование в этом году весьма скромное.

Как сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, очистка водоема от бытовых отходов («спасибо» за это жителям южноуральской столицы) и срезка растительности над поверхностью реки проводится на участке от плотины пруда Коммунар до моста по улице Братьев Кашириных.

По словам Виталия Безрукова, работы на площади около 42 гектаров начались в июне и продлятся до конца октября.

«В этом году мы сконцентрировали свою работу по очистке устья главной водной артерии Челябинска на прежних участках, которые были очищены в прошлом году в целях поддержания санитарно-эстетического состояния реки Миасс. Основной упор сделан на уборку на центральных участках вдоль набережных. Именно здесь скапливается самое большое количество отходов, которые попадают в водоем от недобросовестных граждан. За выходные собирается до машины отходов», - констатировал замминистра.

Кроме того, Виталий Безруков отметил, что в связи с сильной жарой Миасс этим летом изрядно обмелел, на разных участках реки вода зацвела и вновь начала зарастать – именно поэтому подрядчик не только убирает мусор, но и срезает растительность.