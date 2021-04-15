И снова многолетники: в Челябинске на набережной вдоль «Мегаполиса» зазеленеют злаковые

В Челябинске на набережной реки Миасс вдоль КРК «Мегаполис», которая в этом году будет реконструирована по федеральной программе «Формирование современной городской среды», зазеленеют злаковые культуры.

Об этом сегодня, 15-го апреля, на круглом столе в «Комсомольской правде» сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, который отметил, что эти многолетние растения – нынче очень модный тренд в России (в Европе он является крайне популярным последние лет пять). Созданием диких природных ландшафтов в городской среде увлекаются многие специалисты. По словам Виктора Ереклинцева, в выращивании и содержании злаковых есть свои особенности – это будет для областного центра новым опытом. Челябинцы смогут оценить задумку районных властей уже довольно скоро (сезон озеленения не за горами).

На встрече глав районов южноуральской столицы, посвященной предстоящему благоустройству, Виктор Ереклинцев порассуждал на тему, что для города лучше - однолетники или многолетники.

«Это извечный спор. В прошлом году мы сами, совершенно осознанно спровоцировали дискуссию по данной теме, чтобы понять, что нужно жителям. В прошлом году однолетники мы высадили на площади более семи тысяч квадратных метров, в этом году пять тысяч 150 «квадратов» займут однолетники и полторы тысячи - многолетние растения. Напомню, в 2020-м году мы засадили только многолетними культурами четыре больших общественных пространства (в том числе Алое поле, пешеходный бульвар по проспекту Ленина - прим.). На новой набережной, которую предстоит реконструировать, тоже предусмотрены многолетники», - отметил Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района, который за последнее время уже стал экспертом в озеленении, убежден, что Челябинску нужны и однолетние, и многолетние растения. Отказываться от одних в пользу других неправильно.

«Что касается отказа от однолетников: ни один город в мире - мы изучали эту статистику - никогда не откажется от однолетних культур», - уверен чиновник.

Кусты или цветы? Что лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. У каждого вида растений есть свои преимущества.

Один из критериев - экономика.

«С точки зрения финансовых затрат понятно, особенно в долгосрочной перспективе, что многолетники - однозначный плюс. Хотя высадить качественную клумбу из многолетников намного дороже, чем из однолетников. Второй критерий - эффект «здесь и сейчас». Чтобы получить красивую клумбу из многолетников, нужно года два, а лучше три. С однолетниками эффект достигается гораздо быстрее. Если растения высаживаются в нормальной, технической зрелости, в стадии бутонизации, уже через две недели - при хорошем уходе - мы имеем цветной ковер. Это, несомненно, плюс», - заметил Виктор Ереклинцев.

Третий вопрос, по его словам, - вопрос эстетики. Тут, считает глава Центрального района, «однозначно напополам»: кому-то нравится клумбы с многолетниками, кому-то - с однолетниками.

«Многолетники в большей степени - это все-таки своего рода монохром: зеленый, зелено-синий цвета, из белого - в желтый. Однолетники же - это очень широкий спектр ярких красок. Соответственно, в условно сером городе яркие краски нужны. Тут тоже плюс за однолетниками», - сказал Виктор Ереклинцев.

Еще один критерий - риски.

«Мы не можем спрогнозировать, как клумба, посаженная осенью, выйдет из зимы – вымерзнет или вымокнет. Если клумбу высаживают весной и она подмерзает, это риски подрядчика. Их можно устранить. Еще один момент, который хочется озвучить всем приверженцам многолетников: у любого архитектора, ландшафтника, который создает некий образ красивой городской среды, должно быть достаточно много приемов и форм декорирования, оформления городской среды. Здесь можно, соответственно, использовать и озеленение крупномерами, и однолетниками, и многолетникам», - отметил глава района.

Исходя из вышесказанного, тем челябинцам, которые выступают за озеленение одними лишь многолетними растениями, нужно понимать, что таким образом сокращается «коридор использования различных форм и приемов оформления городской среды».

«На все эти вещи нужно внимательно смотреть. Москва вот в прошлом году высадила пять миллионов однолетников и только 80 тысяч многолетников. Вот вам и соотношение», - сказал Виктор Ереклинцев.

К обсуждению темы многолетних и однолетних растений присоединился и глава Советского района Челябинска Владислав Макаров. Он подчеркнул, что в основе всего лежит экономика.

«Нас упрекали, что мы на однолетники тратим деньги и что каждый год получаются безвозвратные потери. А многолетники один раз посадил, и потом они растут много-много лет. Однако думать, что один раз посадил и забыл, не надо, это заблуждение. Во-первых, за многолетними растениями очень дорогостоящий уход. Во-вторых, мы столкнулись с тем, что многолетники воруют, выкапывают низкорослый хвойные: можжевельник, карликовые туи. Мы, конечно, пишем заявления в полицию, но по факту была установлена всего пара виновных. Поэтому в данном случае это те же самые безвозвратные потери для бюджета», - заявил Владислав Макаров.

При озеленении, по его словам, не стоит забывать и о таком важном факторе, как погода:

«Риски, связанные с переменчивой погодой, существуют не только зимой, но и летом. Например, мы в прошлом году высадили многолетники по проекту, который был утвержден всеми, согласован на всех уровнях, всеми инстанциями. Мы сделали классный проект. У нас была 3D-визуализация – вид со всех сторон, в самые разные периоды цветения, начиная с июня и заканчивая октябрем. Посадочный материал был прописан до мельчайших подробностей, но его потом не оказалось в наших питомниках. Соответственно (мы вынуждены были с этим смириться), подрядчик не смог их посадить, потому что не нашел. Мы, разумеется, ему не заплатили. Но и проплешины-то никуда не делись. Второе. Вы помните прошлое лето. С конца мая до середины июля пара дождей всего прошла. Погода стояла сухая, жаркая. Какой бы искусственный полив мы ни делали - у нас по пять тонн воды ежедневно выливалось на центральные клумбы площади Революции - это не шло ни в какое сравнение с дождями. Соответственно, многие растения засохли или начали цвести гораздо позже. Мы сохранили большинство растений, но вынуждены были переходить к комбинированному цветочному оформлению. Зато в середине сентября наши клумбы выглядели гораздо лучше, чем в начале лета. А в конце августа - вообще шикарно».