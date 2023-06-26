Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося

В Златоусте (Челябинская область) из питьевого источника достали мертвого лося.

Погибшее животное заметили в водах реки Большая Тесьма 23 июня. Чтобы сохранить чистоту Тесьминского водохранилища, которое является одним из главных водозаборов Златоуста, к работам оперативно привлекли специалистов городской администрации, водоканала, пожарной охраны и Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы.

Участники «операции» совместными усилиями транспортировали погибшее животное к берегу, остроповали его и при помощи крана извлекли из воды.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, тушу лося вывезли с территории водоохраной зоны на грузовике и утилизировали на спецплощадке.