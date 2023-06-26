26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
26.06.2023
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
26.06.2023
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
26.06.2023
В Коркино простятся с умершим во время следствия бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым
26.06.2023
Две премьеры поставит в новом сезоне Челябинский театр оперы и балета
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Жительница Троицка, спасая козу, сама едва не утонула в болоте битума
31.05.2023
В Миассе женщина по пояс провалилась в болото и не могла выбраться из трясины
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023