Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
В Челябинской области из-за вспышки птичьего гриппа начали уничтожать домашних птиц. Ущерб собственникам будет возмещен.
К отчуждению и уничтожению птицепоголовья специалисты регионального Россельхознадзора приступили после выхода распоряжения областного правительства «Об изъятии животных на территории неблагополучных пунктов Челябинской области по высокопатогенному гриппу птиц».
Специалисты уже забрали в Увельском районе 367 гусей, уток и кур (355 - в селе Песчаное, 12 - в селе Малое Шумаково).
Напомним, ранее распоряжением правительства Челябинской области от четвертого августа «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц» в данных населенных пунктах был введен карантин, определены эпизоотические очаги и угрожаемые зоны.
Диагноз специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») во Владимире подтвердили первого августа. Были исследованы обнаруженные 28-го июля трупы птиц (одна дикая утка, две домашних и два домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8.
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