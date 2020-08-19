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Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц

Среда обитания
Сегодня, 17:19
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В Челябинской области из-за вспышки птичьего гриппа начали уничтожать домашних птиц. Ущерб собственникам будет возмещен.

К отчуждению и уничтожению птицепоголовья специалисты регионального Россельхознадзора приступили после выхода распоряжения областного правительства «Об изъятии животных на территории неблагополучных пунктов Челябинской области по высокопатогенному гриппу птиц».

Специалисты уже забрали в Увельском районе 367 гусей, уток и кур (355 - в селе Песчаное, 12 - в селе  Малое Шумаково). 

Напомним, ранее распоряжением правительства Челябинской области от четвертого августа «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц» в данных населенных пунктах был введен карантин, определены эпизоотические очаги и угрожаемые зоны.

Диагноз специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») во Владимире подтвердили первого августа. Были исследованы обнаруженные 28-го июля трупы птиц (одна дикая утка, две домашних и два домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен генетический материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8.

 

 

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