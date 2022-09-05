Каким будет сентябрь в Челябинской области

Первый месяц осени в Челябинской области, сентябрь, по прогнозам синоптиков будет облачным, сырым и в конце месяца даже вероятен снег. Не зря в народе сентябрь называют «хмурень» и «листопад». Солнышко греет уже меньше.

По данным Gismeteo, начавшая неделя будет прохладной и дождливой. В дневные часы столбик термометра не поднимется выше плюс 10-15 градусов, ночью – плюс 2-7 градусов.

Короткое «бабье лето» синоптики обещают в середине сентября – днем воздух будет прогреваться до плюс 18-21 градуса, существенных осадков в этот период не ожидается.

С 21 сентября в регион вернется прохладная и дождливая погода, температура воздуха составит днем плюс 4-9 градусов.

Завершающая неделя сентября, по прогнозам Gismeteo, будет холодной (днем не выше плюс шести градусов), вероятны ночные заморозки и в конце месяца возможен снег. По долгосрочным прогнозам, снег будет идти всю вторую декаду октября.

День осеннего равноденствия – астрономическая осень - наступит 23 сентября в 04:03 по московскому времени. В это время день по продолжительности сравняется с ночью.

День осеннего равноденствия раньше считался также Новолетием по старославянскому календарю. В это время начинался новый год - новый отсчет времени, «новое лето» по старому летоисчислению, потому что год считали по лету.

В сентябре листья на деревьях начнут краснеть и желтеть. В народе отмечали, на деревьях безвременно появляются желтые листья - к ранней осени; влажное лето и теплая осень - к долгой зиме; если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в сентябре в регионе составляет плюс 10-12 градусов, в горных районах области – плюс 8-9 градусов. В теплые годы она достигает плюс 14-16 градусов, в холодные – плюс 4-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 29-34 градуса, в Челябинске – плюс 32 градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 10 градусов.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. Как и летом, больше осадков выпадает в северной половине области - 55-70 мм. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 30-35 миллиметров. Суммарная продолжительность дождя в сентябре составляет 70-110 часов. В холодные годы во второй и третьей декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается временный снежный покров (1974 и 1977 гг.). 30 сентября 1976 года в горных районах области установился постоянный снежный покров.