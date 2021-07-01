Какой будет погода в июле на Южном Урале

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Красноармейский районный суд Челябинской области признал жителя деревни Шуранкуль виновным в сове
01.07.2021

Слово – не воробей…

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В связи с установившимися высокими температурами воздуха в Челябинской области продлено ограничен
01.07.2021

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске 30-летняя автомобилистка не справилась с управлением и врезалась в тросовое огражден
01.07.2021

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки пр
01.07.2021

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшее время начнется разработка проекта метротрамвая в Челябинске, в пока в городе работают
30.06.2021

В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей
прогноз погоды на июль
Гидрометцентр
Среда обитания
01.07.2021 12:59

Какой будет погода в июле на Южном Урале

Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинской области будут очень жаркими.

Июль называют зенит тепла, краса светозарная, макушка лета. В этот месяц солнце ликует. Июль не знает себе равных по средней суточной температуре воздуха.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с первого по пятое июня воздух будет прогреваться до 33-38 градусов, а в южных районах накаляться до плюс 39-40 градусов. Затем жара пойдет на спад.

На следующей неделе синоптики обещают передышку – плюс 18-23 градуса, в отдельные дни – плюс 16 градусов.

С 11-12 июля, по среднесрочным прогнозам, жара может вернуться в регион – столбик термометра вновь будет подбираться к тридцатиградусной отметке.

По прогнозам Gismeteo, вторая половина месяца будет попрохладнее, а вот к концу июля воздух вновь может накаляться.

Июль считается баловнем скоротечных, внезапных дождей. В этом году дожди с грозами прогнозируются на следующей неделе и во второй декаде месяца.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в 2020 году июль оказался жарким. Среднемесячная температура воздуха составила 20-23 градуса, на 3-4 градуса выше месячных нормы. Максимальные температуры воздуха достигали 30-37 градусов на всей территории области, и до 39 градусов – в южной половине. По 19 районам Челябинской области из-за атмосферной и почвенной засухи был введён режим ЧС.

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле составляет 18-19 градусов, в горных районах области - 16-17 градусов. В 1989 году она достигала 21-24 градусов, а в 1979 году – не поднималась выше 14-17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36-41 градус, в Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в Челябинске – три градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень неравномерно. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году – 1% месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8-19 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой – 17, наименьшее – 3 дня. В течение 28-29 дней на всей территории области в июле солнечно.

Июль богат фенологическими явлениями. В первый день месяца зацветает паутинистый лопух и последняя калина. Второй день июля – самый поздний срок окончания заморозков на почве.

В народе отмечали, если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.

Автор: Любовь Юрина
прогноз погоды на июль
Гидрометцентр
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Красноармейский районный суд Челябинской области признал жителя деревни Шуранкуль виновным в сове
01.07.2021

Слово – не воробей…

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В связи с установившимися высокими температурами воздуха в Челябинской области продлено ограничен
01.07.2021

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске 30-летняя автомобилистка не справилась с управлением и врезалась в тросовое огражден
01.07.2021

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки пр
01.07.2021

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшее время начнется разработка проекта метротрамвая в Челябинске, в пока в городе работают
30.06.2021

В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки пр
Экономика

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляш
Общество

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают о возможных грозах, граде, шквалистом усилении ветра на
Среда обитания

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Споры вокруг реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске по поводу появления там так назы
Общество

Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка

29.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Антициклон установил аномально-жаркую погоду на территории Челябинской области, которая продлится
Среда обитания

В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара

29.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи муниципальных образований Челябинской области установились неблагоприятные мет
Среда обитания

На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»

29.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

01.07.2021 13:42

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения

01.07.2021 13:20

«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника

01.07.2021 13:06

Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»

01.07.2021 12:59

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021 12:55

Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз

01.07.2021 12:54

Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом

01.07.2021 12:52

В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку

01.07.2021 12:25

ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей

01.07.2021 11:25

Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью

01.07.2021 11:15

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам

01.07.2021 10:55

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение

01.07.2021 10:51

В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой

01.07.2021 10:48

Массовые мероприятия отменяются

01.07.2021 10:42

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021 09:53

Четверг начался с 30-градусной жары, дальше - больше

30.06.2021 23:40

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

30.06.2021 21:40

Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году

30.06.2021 21:11

Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было

30.06.2021 21:05

В Челябинске во время движения загорелась маршрутка

30.06.2021 18:40

В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование

30.06.2021 17:48

Путин – о метротраме в Челябинске: Деньги на него есть, осталось запустить работу

30.06.2021 17:16

Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»

30.06.2021 17:15

Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

30.06.2021 16:55

Мы в ответе за то, что загрязнили: состояние экологии зависит от каждого из нас

30.06.2021 16:37

Прокуратура Снежинска заинтересовалась деятельностью яхт-клуба

30.06.2021 16:32

Путин объяснил, почему и когда лучше ставить прививку переболевшим ковидом

30.06.2021 16:24

Путин об аферистах, которые обманывают пенсионеров: Это просто подонки

30.06.2021 15:51

«Ростелеком» экспонирует Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги

30.06.2021 15:49

Путин объяснил, почему морковь и картофель стали дороже бананов

30.06.2021 15:41

Пожар на рынке в Металлургическом районе Челябинска не повлиял на работу роддома

30.06.2021 15:40

Путин рекомендовал губернаторам проводить свои «прямые лини»

30.06.2021 15:35

Вторая режиссёрская лаборатория «Контур» стартовала в Молодёжном театре

30.06.2021 15:25

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021 15:06

Путин: Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет слухи

30.06.2021 14:54

Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился и почему был сделан такой выбор

30.06.2021 14:33

Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19

30.06.2021 14:15

Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка

30.06.2021 13:19

В Челябинской области созданы новые памятники природы и ООПТ

30.06.2021 12:39

В Челябинской области за время пандемии умерло более трех тысяч пациентов с ковидом

30.06.2021 12:09

В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам

30.06.2021 11:46

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021 10:56

В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком

30.06.2021 10:49

В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов

30.06.2021 10:27

В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера

30.06.2021 10:16

«Ах, что это был за поцелуй!»

30.06.2021 09:58

Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

30.06.2021 09:56

В среду в Челябинской области – аномальная жара

30.06.2021 09:21

Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию

29.06.2021 23:02

Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены

29.06.2021 18:47

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2021 18:06

Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой

29.06.2021 17:34

Передвижные салоны связи от МегаФона

29.06.2021 17:22

В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала

29.06.2021 17:21

В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова

29.06.2021 16:37

В Магнитогорске задержан контрабандист

29.06.2021 16:36

Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом

29.06.2021 16:26

В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида

29.06.2021 16:25

В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы

29.06.2021 16:16

В Агаповском районе третьи сутки ищут тело утонувшего мужчины

29.06.2021 16:08

Лжеполицейская «развела» челябинку на полмиллиона рублей

29.06.2021 16:07

В Магнитогорском городском Собрании спели гимн города

29.06.2021 16:06

Жители Златоуста пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения

29.06.2021 15:52

Южноуральцы шлют вопросы на прямую линию с президентом в надежде быть услышанными

29.06.2021 14:50

Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации

29.06.2021 14:46

Пенсионер из Кизила пытался откупиться от полицейских овцами

29.06.2021 14:07

Житель Троицка ответит за убийство егеря

29.06.2021 13:57

Жители Копейска, взявшие в заложники семейную пару, чтобы выбить долг, заявили, что не виновны

29.06.2021 13:57

Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду

29.06.2021 13:47

Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана

29.06.2021 13:28

Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка

29.06.2021 12:17

Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»

29.06.2021 11:46

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 66 тысяч

29.06.2021 11:06

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

29.06.2021 10:36

В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара

29.06.2021 10:18

В Челябинске мужчина избил дедушку за сделанное замечание

29.06.2021 10:17

В трех поселках Челябинской области в субботу ограничат электроснабжение

29.06.2021 10:06

Территорию «Зигальги» зачищают от капканов

29.06.2021 09:58

На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»

29.06.2021 09:56

Во вторник в Челябинской области жарко, в западных и юго-западных районах - дожди

28.06.2021 22:16

Утрата трудоспособности не приговор. Избавляемся от непосильных долгов по закону

28.06.2021 20:50

Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном

28.06.2021 18:54

Анонсы событий и мероприятий на 29 июня

28.06.2021 18:39

Мэрию Локомотивного ждут кадровые изменения из-за нерешенных проблем с водой

28.06.2021 18:20

Дети Магнитогорска рисуют гимн

28.06.2021 18:07

На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры

28.06.2021 17:51

Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры

28.06.2021 17:07

Тонут и выпадают из окон: в Челябинской области участились случаи гибели детей

28.06.2021 16:49

Южноуральцы просят объяснить, почему наши морковь и свекла стали намного дороже бананов

28.06.2021 16:32

День семьи, любви и верности: какие цветы подарить 8 июля

28.06.2021 16:18

Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком

28.06.2021 15:11

Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска

28.06.2021 15:00

Курчатовский район с размахом отметил День молодежи

28.06.2021 14:55

Челябинки взяли огромные кредиты, чтобы перевести деньги аферистам

28.06.2021 14:34

В Челябинске на пит-стоп остановились участники международного ралли «Шелковый путь»

28.06.2021 14:32

Жители Локомотивного остаются без воды, власти хранят молчание

28.06.2021 14:30

Жара — не помеха

28.06.2021 14:09

В Каслях сотрудник колонии помог сбежать заключенному

28.06.2021 14:03

В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного

28.06.2021 13:56

Дебоширы, угрожавшие полицейским, отправлены в колонию

28.06.2021 13:53

Слушатели военного учебного центра при ЮУрГУ приняли присягу