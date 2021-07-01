Какой будет погода в июле на Южном Урале

Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинской области будут очень жаркими.

Июль называют зенит тепла, краса светозарная, макушка лета. В этот месяц солнце ликует. Июль не знает себе равных по средней суточной температуре воздуха.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с первого по пятое июня воздух будет прогреваться до 33-38 градусов, а в южных районах накаляться до плюс 39-40 градусов. Затем жара пойдет на спад.

На следующей неделе синоптики обещают передышку – плюс 18-23 градуса, в отдельные дни – плюс 16 градусов.

С 11-12 июля, по среднесрочным прогнозам, жара может вернуться в регион – столбик термометра вновь будет подбираться к тридцатиградусной отметке.

По прогнозам Gismeteo, вторая половина месяца будет попрохладнее, а вот к концу июля воздух вновь может накаляться.

Июль считается баловнем скоротечных, внезапных дождей. В этом году дожди с грозами прогнозируются на следующей неделе и во второй декаде месяца.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в 2020 году июль оказался жарким. Среднемесячная температура воздуха составила 20-23 градуса, на 3-4 градуса выше месячных нормы. Максимальные температуры воздуха достигали 30-37 градусов на всей территории области, и до 39 градусов – в южной половине. По 19 районам Челябинской области из-за атмосферной и почвенной засухи был введён режим ЧС.

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле составляет 18-19 градусов, в горных районах области - 16-17 градусов. В 1989 году она достигала 21-24 градусов, а в 1979 году – не поднималась выше 14-17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36-41 градус, в Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в Челябинске – три градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень неравномерно. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году – 1% месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8-19 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой – 17, наименьшее – 3 дня. В течение 28-29 дней на всей территории области в июле солнечно.

Июль богат фенологическими явлениями. В первый день месяца зацветает паутинистый лопух и последняя калина. Второй день июля – самый поздний срок окончания заморозков на почве.

В народе отмечали, если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.