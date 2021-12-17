Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье

Детеныш кенгуру Беннета, появившийся на свет в челябинском зоопарке, переезжает: новым домом малыша станет Солнечногорский район Московской области (ООО «Амазония Зоо»).

Разрешение на вывоз кенгуренка авиационным транспортом вчера, 16-го декабря, выдал региональный Россельхознадзор.

Как напомнила пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Нахтигаль, очаровательный малыш появился на свет в марте этого года.

Россельхознадзор проверил ветеринарное свидетельство на детеныша кенгуру, которое содержит данные о его вакцинации, здоровье, месте выхода. Также управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям был согласован маршрут его следования.

Как пояснила Татьяна Нахтигаль, кенгуренок переселен в другой регион страны с целью содержания и разведения.

Она напомнила, что Кенгуру Беннетта, чей вид получил название в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта, - это сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых.

В челябинском зоопарке живет группа таких кенгуру: самец (его зовут Джек) и две самки – Австралия и Сима, которые весной 2021-го года родили любимому двух малышей (для старшей «жены» любвеобильного Джека, Австралии, это уже не первое потомство; младшая, Сима, родила ему первенца).

Когда один из детенышей уедет в Подмосковье, в челябинском зоопарке останется четыре кенгуру Беннета, которые, к слову сказать, весьма скрытные и, как правило, особенно активны по ночам.