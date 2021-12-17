17.12.2021
На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области
17.12.2021
Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье
17.12.2021
Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек
17.12.2021
Ушел из жизни Владимир Зубарев
17.12.2021
За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29
17.12.2021
Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»
Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье
13.12.2021
Челябинский зоопарк отметит Международный день обезьян
06.12.2021
Печальная новость: челябинский зоопарк сообщил о смерти льва Ричарда
24.11.2021
Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021