Челябинский кенгуру Джек стал отцом сразу двух очаровательных малышей от разных «жен»

В челябинском зоопарке сразу две самки кенгуру Беннета стали мамами очаровательных малышей. Об этом радостном событии сотрудники зверинца рассказали в своем сообществе в ВКонтакте.

Отец у кенгурят один – красавец Джек. Для старшей «жены» Австралии это уже не первое потомство, а вот младшая, Сима, - родила любимому первенца.

Теперь в челябинском зоопарке – пять кенгуру Беннета: трое взрослых (Джек, Австралия и Сима живут в одном вольере) и двое детенышей – у кенгурят имен пока нет.

То, что молодых мам удалось поймать в объектив, - большая удача: как отмечают в зоопарке, «животные эти скрытные, выходить они предпочитают либо рано утром, когда солнце еще не греет в полной мере, либо ближе к вечеру».

Соседями кенгуру Беннета являются саванные зебры.