Лавиноопасный склон в Ашинском районе набрал критический вес

Спасатели Усть-Катавского отряда ПСС Челябинской области провели работы по спуску снежной массы, набравшей критический вес, со склонов горы Ягодная близ Миньяра.

Лавиноопасный склон находится в непосредственной близости от автодороги, лыжных трасс и объектов с массовым пребыванием людей. Превентивные мероприятия на данном участке спасатели проводят несколько раз в течение зимы. Однако в этом году высота снежного «козырька» на вершине Ягодной побила прошлогодний рекорд и в отдельных местах составила четыре метра.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, всего в ходе профилактического мероприятия спасателями был зачищен участок протяженностью 250 метров.

Напомним, природным спусковым механизмом, запускающим лавины с крутых склонов гор, становятся обильные осадки, перепады температур и сильный порывистый ветер. Лавиноопасные участки, как правило, известны и обозначены указателями.