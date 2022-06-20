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Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила ускорить работы по кошению травы в связи с дождливой погодой. Об этом шла речь сегодня, 20 июня, на аппаратном совещании в мэрии. Неухоженные газоны, по словам главы города, есть на Краснопольском проспекте, улицах Чичерина, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных.

«Надо выбирать время, когда дождей не будет, и нужно всё равно покосы осуществлять. Потому что травы много», - отметила Наталья Котова.

Также глава города поручила обратить внимание на уборку прилотковой части дорог, вырубку сухостоя, а также провести санитарную обрезку тополей вдоль проезжей части, чтобы количество пуха с каждым годом в городе сокращалось.

Отдельное поручение касалось территории перед МФЦ на улице Труда. Ранее жители пожаловались на запущенность этого участка – траву, ямы и незакреплённый дорожный знак.

«Посмотрите, съездите сами», - обратилась мэр к вице-мэру Андрею Ксензову.

Автор: Татьяна Правдина
Наталья Котова
Андрей Ксензов
некошеная трава
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В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете