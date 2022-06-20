Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила ускорить работы по кошению травы в связи с дождливой погодой. Об этом шла речь сегодня, 20 июня, на аппаратном совещании в мэрии. Неухоженные газоны, по словам главы города, есть на Краснопольском проспекте, улицах Чичерина, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных.

«Надо выбирать время, когда дождей не будет, и нужно всё равно покосы осуществлять. Потому что травы много», - отметила Наталья Котова.

Также глава города поручила обратить внимание на уборку прилотковой части дорог, вырубку сухостоя, а также провести санитарную обрезку тополей вдоль проезжей части, чтобы количество пуха с каждым годом в городе сокращалось.

Отдельное поручение касалось территории перед МФЦ на улице Труда. Ранее жители пожаловались на запущенность этого участка – траву, ямы и незакреплённый дорожный знак.

«Посмотрите, съездите сами», - обратилась мэр к вице-мэру Андрею Ксензову.