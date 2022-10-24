Метеорологи: До конца октября зима на Южном Урале еще не установится

Первые две десятидневки октября в Челябинской области были теплее обычного на три-пять градусов, а третья десятидневка месяца принесет более холодную погоду. Но зима в регионе до конца месяца еще не наступит.

«Циклоны, идущие с севера Скандинавии на Новую Землю и Таймыр, далеко на юг распространяться не будут, а значит и больших порций арктического воздуха вглубь материка не принесут. Можно надеяться, что до конца октября зима на Среднем и Южном Урале еще не установится, хотя отрицательных температур станет больше, и осадки будут выпадать все больше в виде снега и мокрого снега», - сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью в Челябинской области было минус 1-9 градусов, на востоке региона столбик термометра опускался до минус 13 градусов.

Ночью на текущей неделе температура воздуха по области ожидается преимущественно от ноля до минус пяти градусов, в дневные часы – плюс 1-6 градусов.

Метеоролог уточнила, что в завершающие дни октября прогнозируется немного осадков – лишь два-три дня с небольшими дождями с мокрым снегом и местами со снегом. В Челябинске снег с дождем ожидают в субботу и воскресенье – 29 и 30 октября.