Минэкологии Челябинской области призывает южноуральцев не мусорить на водоемах

На озере Большой Кисегач в Челябинской области провели большую уборку. Субботник состоялся в минувшие выходные в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

С прибрежной территории уникального южноуральского водоема сотрудники филиала государственного хранилища ценностей России собрали 5,5 кубических метра мусора. Это, по сути, пять полных мусорных контейнера для сбора ТКО. Как отметили в ведомстве, большая часть собранных отходов – пластик и полиэтилен, которые разлагаются более сотни лет. Кроме того, пластиковый мусор может стать причиной гибели животных, которые принимают его за пищу.

Министерство экологии региона призывает граждан не выбрасывать мусор в лесах и возле водоемов, не закапывать и не сжигать его, а уносить с собой и выбрасывать в предназначенные для этого контейнеры.

«Уральские озера - излюбленное место отдыха многих южноуральцев. К сожалению, после этого берега водоёмов часто нуждаются в уборке мусора. Я призываю помнить о том, что на природе, где бы и в какую погоду вы ни находились, важно, по завершении всех мероприятий, не забыть убрать за собой пластиковые бутылки, пакеты, одноразовую посуду и прочее – словом, все то, что может в дальнейшем нанести вред окружающей среде», – обратился к южноуральцам министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Отметим, уборка проводилась под эгидой федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».