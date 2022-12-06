Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске

Министерство экологии Челябинской области прокомментировало ситуацию по превышению концентраций вредных веществ в воздухе регионального центра, которое регистрируется во вторник, шестого декабря. По данным ведомства, виной всему – НМУ и антициклон.

«По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха ночью шестого декабря 2022 года зафиксированы незначительные превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам в Курчатовском районе и сероводороду в Металлургическом районе, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минэкологии области. - Сейчас фиксируются незначительные превышения по диоксиду азота - в Курчатовском районе и сероводороду – в Металлургическом районе».

В ведомстве отметили, что все данные незамедлительно передаются в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Напомним, в Челябинске, и еще в пяти городах области, с 22 часов пятого декабря до 19 часов седьмого декабря объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. «Кроме того, регион находится под влиянием антициклона. Из-за высокой влажности в большинстве районов наблюдаются такие природные явления, как изморозь и туман, которые могут сохраниться и в течение завтрашнего дня», - пояснили в минэкологии.

Правда, в министерстве не назвали кто из предприятий в этот раз стал первопричиной превышения вредных веществ в воздухе Челябинска.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.