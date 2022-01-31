Минэкологии выявило виновников загрязнения воздуха в Челябинске сероводородом

В Металлургическом районе Челябинска в ночь на субботу, 29 января, посты государственной системы мониторинга зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе. Минэкологии назвало предполагаемых виновников загрязнения.

Как сообщает пресс-служба министерства, нарушение зафиксировано в половине второго ночи 29 января на двух постах в Металлургическом районе: ул. Трудовая, 35 и ул. Румянцева, 28А. Превышение по сероводороду составило 1,9-2.1 ПДКмр

«Возможным источником подобных выбросов предположительно является ООО “Челябинский завод по производству коксохимической продукции”», - сообщает минэкологии.

Кроме того, 29 января было зафиксировано возрастание концентрации сероводорода на ул. Шагольская. «Это, вероятнее всего, объясняется дополнительным влиянием источников выбросов МУП “ПОВВ”».

Материалы по данным фактам переданы в областную прокуратуру для проведения проверки и, в случае выявления нарушений, привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Челябинске 19 января установились неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют скоплению вредных веществ в воздухе. Режим «черного неба» продлится до 19 часов первого февраля.

За период с 19 по 30 января передвижными лабораторно-аналитическими комплексами ОГКУ «Центр экологического мониторинга» было произведено 78 выездов в городах Челябинск и Коркино.

По результатам выявленных превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Челябинске возбуждено 14 административных дел. В настоящее время ведутся расследования, сообщили в минжэкологии.