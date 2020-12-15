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Министр Лихачев рассказал о ходе рекультивации челябинской свалки

В Челябинске за год объем выбросов вредных веществ в атмосферу с закрытой городской свалки снизился на 50 тысяч тонн. Завершить рекультивацию бывшего полигона ТБО планируют к концу 2021 года. Об этом министр экологии региона Сергей Лихачев сообщил сегодня, 15 декабря, на пресс-конференции для СМИ.

По словам министра, рекультивация свалки идет согласно графику. Но уже сейчас можно видеть результаты работы.

«Сейчас объем выбросов уменьшился до 5 тысяч тонн, - рассказал Лихачев. - Когда будет смонтировано газоотведение, выбросов будет ноль. Свалка какое-то время еще будет выбрасывать, но уже за год мы получили минус 50 с лишним тысяч тонн выбросов».

Напомним, рекультивация свалки выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Подрядчиком выступает предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор». На ликвидацию бывшего полигона ТБО направлено 4,5 миллиарда рублей.

В 2021 году планируют завершить монтаж и пусконаладочные работы оборудования по сбору и обезвреживанию фильтрата и биогаза, укрыть свалку геокомпозитными материалами и благоустроить территорию.

Целью захоронения твердых коммунальных отходов является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер после осмотра свалки отметил, что проект рекультивации позволит снизить выбросы в черте города на 30%.