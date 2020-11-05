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На берегу Первого озера в Челябинске обнаружена подозрительная труба

Среда обитания
Сегодня, 13:21
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Автор: 
Евгения Александрова

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин обнаружил на берегу Первого озера подозрительную трубу.

Информацией бдительный челябинец поделился с заместителем председателя комиссии по экологии ОП Российской Федерации Олегом Дубровиным, который сообщил, что по данной теме готовится запрос в природоохранную прокуратуру.

Пост на своей странице в ВКонтакте Олег Дубровин назвал: «Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут».

Он сообщил своим подписчикам, что труба находится на участке, граничащем с чуриловским пляжем, который обещал сделать скандальный застройщик «Речелстрой» (увы, но обещания компании так и остались нереализованными).

«Купаться здесь запрещают из года в год, но людей аншлаги не останавливают на подходах к озеру. А вот трубы, которые летом многие особо и не видят из-за зелени, осенью хорошо заметны. В кадре только одна, но есть по берегу и другие. А что из них течет - это вопрос надзорных ведомств и правоохранителей. Готовлю запрос. Благодарю Константина Лопина за активную жизненную позицию», - отметил Олег Дубровин.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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