05.09.2023
В Челябинской области распределены губернаторские гранты
05.09.2023
В Челябинске состоится премьера аудиоспектакля в трамвае
05.09.2023
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
04.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
На челябинских улицах восстановят подпорные стенки
05.09.2023
На 700 метрах дороги в Ленинском районе Челябинска ликвидируют пучинообразование
17.08.2023
В Челябинске отремонтируют изношенную дорогу рядом с ж/д вокзалом
02.08.2023
Комсомольский проспект в Челябинске «Арсак» продлит за 148,7 миллиона рублей
31.07.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023