На челябинских улицах восстановят подпорные стенки

На улично-дорожной сети Челябинска этой осенью будут восстанавливать подпорные стенки, состояние которых не соответствует нормативному.

Тендер на выполнение данных работ по улицам Воровского (в районе дома №11, протяженность – сорок метров), Каслинской (в районе дома №95; 82,2 метра), Красной (в районе дома №48; 165 метров), Свердловском проспекте (в районе дома №38; 50 метров), на пересечении проспекта Ленина и улицы 40-летия Октября (протяженность участка ремонта – 51 метр) размещен на сайте госзакупок накануне, четвертого сентября. Начальная цена аукциона - 1 247 885,62 рубля. Прием заявок ведется до 11 сентября.

Подрядчику предстоит выполнить восстановление подпорных стенок по указанным улицам в Советском, Центральном, Калининском и Тракторозаводском районах в срок до 31 октября.

Как отмечается в технической документации, дефекты объектов ремонта, выявленные в ходе визуального осмотра, следующие: продольные и поперечные трещины, выкрашивание и шелушение покрытия, а также разрушение подпорных стенок.

Еще одна, аналогичная, закупка (выполнение работ по восстановлению подпорных стенок путепровода по Свердловскому проспекту – улице Братьев Кашириных в Калининском районе) также размещена четвертого сентября. Прием заявок ведется до 11 сентября. Начальная стоимость аукциона составляет 782 940,76 рубля.

Данные работы исполнитель, который получит этот муниципальный контракт, тоже должен будет выполнить в срок до 31 октября текущего года.

Протяженность объекта ремонта, не соответствующего нормативному состоянию, – 700 метров. В результате визуального осмотра выявлены следующие дефекты: разрушение кладки гранитного камня и штукатурки верха подпорной стенки.