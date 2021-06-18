На челябинской аллее Славы стало на одну яблоню меньше

В Челябинске на аллее Славы - в той ее части, что за музыкальной школой, - стало на одну яблоню меньше.

Увы, прекрасное дерево не выдержало натиска стихии – разбушевавшийся вчера вечером, 17-го июня, ветер свалил красавицу.

Снимками поваленной яблони поделился очевидец. Теперь на красиво оформленном однолетними цветами пространстве появится «пробел» - оставшимся яблонькам будет не хватать зеленой подруги.

В поселке Рощино Сосновского района вечером 17-го июня прямо на тротуар упала береза (фото опубликовали в группе «Подслушано в Рощино» в ВКонтакте).