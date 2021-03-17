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На челябинской свалке пока не рекультивировали один отстойник

В Челябинске на бывшем полигоне ТБО, который закрыли в 2018 году, пока остался нерекультивированным один отстойник с нефтепродуктами. В этом году минэкологии обещает решить проблему.

Общественники вместе с экоактивистами и представителями минэкологии осмотрели свалку, которую закрыли в 2018 году.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, на городском полигоне было два отстойника нефтепродуктов. Из них один рекультивировали. А со вторым не могут поступить аналогичным образом, так как он выходит из границ проектирования.

Как уточнил член Общественного Совета госкорпорации «Росатом» по экологии – рабочей группы по обращению с отходами I и II класса опасности и рекультивации свалок на территории России Виталий Полторацкий, в о втором отстойнике содержится 2,5 тонны нефтепродуктов. Он попросил представителей минэкологии решить этот вопросы.

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова объяснила, почему второй отстойник находится за границами проектирования.

«Когда проектировщик делал запрос в Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, на тот момент были выявлены некие обременения, а именно этот земельный участок находился в пользовании некого юридического лица, - рассказала Яна Куприкова. - Далее, уже на этапе выполнения работ по рекультивации свалки выяснилось, что это ошибочная информация и этот земельный участок даже никогда не стоял на кадастровом учете».

Замминистра напомнила, что одним из условий рекультивации земельного участка является его нахождение в муниципальной или областной собственности. «Именно поэтому в тот момент мы не могли взять этот участок в проектирование, и он не вошел в объем работ, - объяснила Куприкова и заверила. - В этом году этот участок поставлен на кадастровый учет и работы по его рекультивации будут проводиться отдельно».

После рекультивации полигона земля перейдет на баланс городской администрации.

«Результаты труда по рекультивации городской Челябинской свалки впечатляют. Наверно многим южноуральцам было бы интересно посетить этот объект в рамках экскурсии. Уверен, после увиденного у многих граждан отпали бы все сомнения и домыслы о качестве проводимых работ», - отметил член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

На встрече также обсудили будущее полигона ТБО.

Напомним, челябинская городская свалка начала свою работу в 1949 году. Она стала одной из крупнейших в Европе свалок в черте города. Ее закрыли на рекультивацию в сентябре 2018 года. Ее площадь составляет 55 гектаров. На полигоне ТБО размещено 17,5 миллиона кубических метров твердых коммунальных отходов, которые сейчас укрыты высокотехнологичными материалами.

Ликвидация свалки проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Подрядчиком является предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор». На рекультивацию выделили 4,5 миллиарда рублей.

Фото: Общественная палата Челябинской области