На Крещение в Челябинской области снег обещают лишь в горах

В среду, 19 января, в Челябинской области ожидается облачная погода, в горах местами небольшой снег. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус шесть градусов, влажность воздуха 78%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 4-6 градусов. По области – минус 3-8 градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 6 минут, заход - в 17 часов 4 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 58 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 19 января – Крещение, Святое Богоявление.

С праздником связано понятие «крещенские морозы» - они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи - на хлеба не ропщи», - подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.