На Николу Студеного в Челябинской области морозов не обещают

В четверг, 17 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске минус 10-12 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в низинах - до минус 20 градусов, в горах – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус пяти, в низинах – до минус восьми градусов.

Ветер Западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 9 минут, заход - в 18 часов 7 минут. Долгота светового дня - 9 часов 58 минут. Полнолуние.

По народному календарю 17 февраля – Никола Студеный.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день - снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору». На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если лиственный лес чернеет - можно ждать оттепели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.