На Таганае вырос призрак чернолесья

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) вырос призрак чернолесья - так в народе называют белесую орхидею, или гнездовку обыкновенную.

«Растение на тонкой ножке без листьев с копной полупрозрачных цветков, очень похожее на бледную поганку, и впрямь не сразу заметишь под пологом темнохвойного леса», - отмечают в нацпарке.

Прочность гнездовке обеспечивает мощное корневище, от которого отходят многочисленные толстые, образующие «гнездо» корни. Из-за них эта орхидея и получила свое название. А ее прозрачность объясняется бесхлорофильным существованием – питается растение гниющими органическими веществами, как грибы.

«Такой облик затрудняет размножение, ведь «призрак» совсем не привлекает насекомых-опылителей. Поэтому гнездовка вынуждена сама заботиться о продолжении своего рода. Ее закрытые цветки, которые зачастую развиваются под землей, самоопыляются, не раскрываясь, и дают семена», - рассказывают в национальном парке.

Встречается гнездовка на Таганае среди тенистых пихтарников по берегам рек, в таежной глухомани заповедных участков Юрмы. Растение занесено в Красную книгу Челябинской области.