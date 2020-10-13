На Таганае завелись двуногие грызуны и другие опасные вредители в человеческом обличье

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) завелись вредители – двуногие «грызуны», которые, по определению вычисливших их волонтеров, «готовы с фактами в руках доказать: кожура семечек – просто спасение для почвы».

Пакетики из ПВХ, в которых прячется лакомство, «грызуны» также не считают нужным забирать собой, чтобы выбросить, как и полагается цивилизованным людям, в мусорное ведро. Нет, вредители предпочитают «украшать» этим «добром» почву Таганая.

Помимо грызунов, в национальном парке - к большому сожалению людей, бережно относящихся к природе, - водятся также бычкокидатели, всёвкостресжигатели, выпиватели, оставлятели, потомкампередаватели, запихнутели, салфеткомёты, складыватели и чертители.

Все это – туристы, которые, прогулявшись по заповедной территории и получив массу приятных впечатлений, оставляют после себя «благодарность» матушке-природе в виде бутылок, салфеток, жестяных банок, использованных салфеток… Или, как первобытные люди, - наскальную живопись.

«Горы мусора стали не только объектами уборки, но и предметом исследования (почти научного), которое добровольные помощники «Таганая» вели всё лето. Итогом стала «классификация» горе-туристов, оставляющих после себя такие следы», - рассказывает телеграм-канал «Таганай ньюс».

Как сообщили в нацпарке, следующим этапом научной работы станет «поиск новых мер эффективного воздействия на занесённые в «чёрную книгу» экземпляры». Добровольцы, бескорыстно помогающие заповедной территории освободиться от гнета мусора, будут рады всем идеям.