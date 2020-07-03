На Таганае завелись нарушители - на помощь идут патрули

В национальном парке "Таганай" (Челябинская область) завелись нарушители, облюбовавшие поляну возле одной из достопримечательностей - Откликного гребня.

Непрошенные гости ставят там палатки и разжигают костры, несмотря на то что это место в списке разрешенных для длительных стоянок не значится. Данное обстоятельство не останавливает любителей отдыха на природе - на поляне возле Откликного гребня регулярно появляются десятки нелегальных биваков. Располагаясь у самого подножия вершины, туристы вредят природе.

"Трава вытаптывается, деревья безжалостно вырубаются, после себя эти горе-туристы оставляют горы мусора. Но самой большой опасностью являются костры - здесь, у Откликного нет воды. И случись пожар из-за непотушенного костра или брошенного окурка - это будет катастрофой", - сообщил начальник службы охраны "Таганая" Павел Юмин.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, следить за порядком будут сотрудники службы охраны "Таганая", которые будут патрулировать этот участок в усиленном режиме. И если раньше в случае обнаружения нарушителей протокол составлялся только на старшего группы, сейчас ответственность будет коллективной.

"Протоколы мы составим на каждого туриста. Штраф, который им придется заплатить за нарушение правил посещения национального парка, равен трем тысячам рублей", - отметил Павел Юмин.

В пресс-службе "Таганая" напомнили, что всего в трех километрах от Откликного гребня есть туристический приют "Гремучий ключ", оборудованный кострищами и местами для палаток. Есть здесь и родник, и баня.