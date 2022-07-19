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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Челябинска показали, как в скором времени будет выглядеть Детская художественная
19.07.2022

Детская художественная школа искусств Челябинска засветится в ночи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День металлурга, 18-го июля, на центральной площади Карабаша (Челябинская область) показали мот
18.07.2022

Жителей Карабаша и губернатора порадовало мотошоу от знаменитых российских райдеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в настоящее время запланирован ремонт пяти памятников, сообщили сегодня, 18-го июля,
18.07.2022

Челябинские власти заявили о планах по ремонту Вечного огня и памятника «Добровольцам-танкистам»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев поз
18.07.2022

Александр Лазарев принял участие в торжествах по случаю Дня металлурга

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площади перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета в Челябинске сост
18.07.2022

В ЮУрГУ состоялся выпуск слушателей Военного учебного центра
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.07.2022

Юный косолапый хозяин таганайской тайги «угодил» в фотоловушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.07.2022

Челябинский Сад Победы приняли в Ассоциацию парков России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

«Уральский look»: городская мода в России и популярные парочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

Кыштымский медеэлектролитный завод отметил 265-й день рождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

Облсуд оставил бывшего директора МКУ «Городская среда» Челябинска под стражей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

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НП Таганай
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19.07.2022 09:28
Фото: НП Таганай

Юный косолапый хозяин таганайской тайги «угодил» в фотоловушку

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) юный косолапый хозяин тайги отправился осматривать свои владения и попался в фотоловушку.

«На поляне, где установлен гаджет, мишка задержался. Обстоятельно осмотрел все закоулки и только потом двинулся дальше, - рассказали в нацпарке. - Герой нашей фотосесии совсем молодой и пока не достиг максимальных размеров, но все у него еще впереди. Ведь растут эти звери до 11 лет и могут дорасти до рекордных полутора метров в холке, набрав при этом вес до 600 килограммов».

В национальном парке «Таганай» отмечают, что медведи – закоренелые индивидуалисты и к своим угодьям относятся очень ревностно. Правда, при «приграничных» конфликтах (если такие случаются) два владельца соседних наделов, как правило, ограничиваются жесткой потасовкой и не наносят друг другу серьезных ран.

«А чтобы исключить проникновение на территорию чужака, косолапые помечают границы своих лесных квартир надирами на деревьях. Между прочим, «жилплощадь», которую может занимать один взрослый топтыгин, иногда достигает 400 квадратных километров», - просветили читателей сотрудники нацпарка.

НП Таганай
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В День металлурга, 18-го июля, на центральной площади Карабаша (Челябинская область) показали мот
18.07.2022

Жителей Карабаша и губернатора порадовало мотошоу от знаменитых российских райдеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в настоящее время запланирован ремонт пяти памятников, сообщили сегодня, 18-го июля,
18.07.2022

Челябинские власти заявили о планах по ремонту Вечного огня и памятника «Добровольцам-танкистам»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Александр Лазарев принял участие в торжествах по случаю Дня металлурга

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18.07.2022 19:35

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18.07.2022 19:27

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18.07.2022 19:13

Кыштымский медеэлектролитный завод отметил 265-й день рождения

18.07.2022 18:20

Облсуд оставил бывшего директора МКУ «Городская среда» Челябинска под стражей

18.07.2022 17:57

В Челябинске закроют движение на проспекте Ленина и 3-го Интернационала

18.07.2022 16:54

Челябинские власти заявили о планах по ремонту Вечного огня и памятника «Добровольцам-танкистам»

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