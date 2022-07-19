Юный косолапый хозяин таганайской тайги «угодил» в фотоловушку

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) юный косолапый хозяин тайги отправился осматривать свои владения и попался в фотоловушку.

«На поляне, где установлен гаджет, мишка задержался. Обстоятельно осмотрел все закоулки и только потом двинулся дальше, - рассказали в нацпарке. - Герой нашей фотосесии совсем молодой и пока не достиг максимальных размеров, но все у него еще впереди. Ведь растут эти звери до 11 лет и могут дорасти до рекордных полутора метров в холке, набрав при этом вес до 600 килограммов».

В национальном парке «Таганай» отмечают, что медведи – закоренелые индивидуалисты и к своим угодьям относятся очень ревностно. Правда, при «приграничных» конфликтах (если такие случаются) два владельца соседних наделов, как правило, ограничиваются жесткой потасовкой и не наносят друг другу серьезных ран.

«А чтобы исключить проникновение на территорию чужака, косолапые помечают границы своих лесных квартир надирами на деревьях. Между прочим, «жилплощадь», которую может занимать один взрослый топтыгин, иногда достигает 400 квадратных километров», - просветили читателей сотрудники нацпарка.