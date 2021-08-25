На Таганай вернулась весна

В национальный парк «Таганай» (Челябинская область) вернулась весна – впервые за всю историю фенологических наблюдений с 2000 года здесь замечена цветущая купальница.

«Ещё одна аномалия в том, что цвётет купальница на иссохшем от жары лугу, хотя само название растения подразумевает его любовь к влаге», - отмечают в нацпарке.

Сотрудники «Таганая» рассказывают, что повторная вегетация у некоторых зелёных обитателей таганайских лесов уже фиксировалась. Из-за небывалого осеннего тепла в сентябре распускались шиповник, ветреницы – пермская и алтайская, яблоня сибирская. Но купальницы дважды в сезон не цвели ни разу.

По словам специалистов нацпарка, сейчас их жёлтые бутоны на фоне созревших гроздьев рябины выглядят очень эффектно, и все желающие могут увидеть осень и весну «в одной упаковке».