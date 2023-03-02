Сквер вокруг башни с часами в Челябинске начнут благоустраивать в апреле

Сквер на улице Южноуральской в Тракторозаводском районе Челябинска начнут благоустраивать в апреле. К сентябрю работы на этом объекте будут закончены.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, благоустройство общественного пространства вокруг башни с часами, которая очень нравится челябинцам и поэтому останется на месте (более того, башню реставрируют), обойдется в 19,6 миллиона рублей.

Будущий сквер появится между двумя жилыми массивами напротив дома №13 по улице Южноуральской. Эту территорию в качестве объекта благоустройства 2023 года – по программе «Формирование комфортной городской среды» - выбрали сами жители, принявшие участие в рейтинговом голосовании. Скверу на Южноуральской было отдано 11 тысяч 886 голосов – благодаря такому серьезному результату общественное пространство вошло в федеральный проект.

«При создании проекта архитекторам пришлось решать серьезные задачи и преодолевать сложности, связанные с множеством коммуникаций на этой территории. Детальный анализ и огромная работа позволили принять оптимальные проектные решения. Специалисты учли все требования закона в таких ситуациях, ограничивающие размещение зеленых насаждений и элементов благоустройства на сетях и их охранных зонах», - рассказали в администрации Челябинска.

Вокруг популярной у тракторозаводчан башни с часами обустроят настил для сидения. С разных сторон от нее появятся детская и спортивная площадки. Все основные пути свяжет тропиночная сеть, а вдоль домов по четной стороне Южноуральской проектировщики сохранили пешеходный транзит между жилыми домами и улицей Комарова.

В западной части сквера авторы проекта благоустройства предусмотрели событийную площадку: из подпорной стенки старой клумбы решили сделать скамейку, в центре пространства - высадить ель и повесить гирлянды.

Также проектом предусмотрено новое освещение, видеонаблюдение и озеленение.

Напомним, проект разрабатывали специалисты ООО «ЛК-Строй» при сопровождении Центра развития городской среды и управления архитектуры Челябинска.