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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.03.2023

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благоустройство
парк Калининского района
Наталья Котова
Формирование комфортной городской среды
Общество
09.03.2023 13:28
Фото: Администрация Челябинска

Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее

На второй этап благоустройства территории потратят свыше 19 миллионов рублей

В этом году парк Калининского района Челябинска обзаведется искусственными холмами в центральной зоне. Также популярному общественному пространству добавят освещения и зелени.

Кроме того, в ходе второго этапа благоустройства здесь восстановят фонтан, обустроят новые детские площадки, организуют разнообразные зоны отдыха. Украшением парка станет событийная площадка со сценой.

Помимо прочего, контрактом предусмотрены фудкорт, баскетбольная площадка, велосипедная и беговая дорожки – калининцам будет нескучно в парке.

Второй этап благоустройства общественного пространства на пересечении улиц Университетская набережная и Чайковского стартует в апреле (при наступлении благоприятных погодных условий). Реализовать все поставленные цели планируется к концу июля текущего года.

Стоимость работ по данному контракту составляет 19 миллионов 300 тысяч рублей. Помимо этого, рассказали в администрации Челябинска, планируется заключить дополнительный контракт на организацию в обновленном парке системы видеонаблюдения.

В мэрии напомнили, что парк Калининского района, ставший любимым местом отдыха местных жителей, появился два десятилетия назад.

«За эти годы он не столько обветшал, сколько морально устарел», - отметили в администрации города, напомнив, что жители района в 2021 году активно голосовали за реконструкцию парка культуры и отдыха Калининского района по программе «Формирование комфортной городской среды».

Проектом благоустройства первоначальная структура парка была сохранена, а вот его наполнение - существенно переосмыслено.

Напомним, в 2022 году в Калининском районе обустроили прогулочную зону на улице Чайковского (вдоль нее, как и в самом парке, появились тропинки для пешеходов, качели, лавочки, необычные игровые формы для детей), и она связала с обновленным общественным пространством прилегающие улицы.

Отдельный сюрприз ждал владельцев собак и, конечно, самих четвероногих – здесь была обустроена площадка для выгула домашних питомцев.

В сентябре 2022 года результаты первого этапа благоустройства парка Калининского района оценила глава Челябинска Наталья Котова, до этого посетившая данное общественное пространство двумя месяцами ранее, в июле, и познакомившаяся с проектом, который мэру презентовал глава Калининского района (теперь уже бывший) Сергей Колесник.

 

Автор: Евгения Александрова
благоустройство
парк Калининского района
Наталья Котова
Формирование комфортной городской среды
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Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов

06.03.2023 10:01

В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут

06.03.2023 09:48

В Челябинской области из-за снегопада опять ограничили движение на трассе М-5

06.03.2023 09:34

Студенты челябинского колледжа своими руками смастерили печки для передовой

05.03.2023 22:30

Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое марта

05.03.2023 22:15

Женский праздник сократит рабочую неделю на один день

05.03.2023 21:43

В понедельник в Челябинской области - мокрый снег с дождем

05.03.2023 21:07

В Челябинске снова пытались массово собраться представители молодежных субкультур

05.03.2023 20:30

В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста

05.03.2023 20:04

В понедельник в Миассе – вторая попытка избрания и. о. главы города

05.03.2023 19:33

Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)

05.03.2023 16:59

В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома

05.03.2023 11:21

В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими

05.03.2023 11:13

Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО

04.03.2023 22:49

В Челябинской области массово собрались представители молодежных субкультур