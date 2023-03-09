Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее

В этом году парк Калининского района Челябинска обзаведется искусственными холмами в центральной зоне. Также популярному общественному пространству добавят освещения и зелени.

Кроме того, в ходе второго этапа благоустройства здесь восстановят фонтан, обустроят новые детские площадки, организуют разнообразные зоны отдыха. Украшением парка станет событийная площадка со сценой.

Помимо прочего, контрактом предусмотрены фудкорт, баскетбольная площадка, велосипедная и беговая дорожки – калининцам будет нескучно в парке.

Второй этап благоустройства общественного пространства на пересечении улиц Университетская набережная и Чайковского стартует в апреле (при наступлении благоприятных погодных условий). Реализовать все поставленные цели планируется к концу июля текущего года.

Стоимость работ по данному контракту составляет 19 миллионов 300 тысяч рублей. Помимо этого, рассказали в администрации Челябинска, планируется заключить дополнительный контракт на организацию в обновленном парке системы видеонаблюдения.

В мэрии напомнили, что парк Калининского района, ставший любимым местом отдыха местных жителей, появился два десятилетия назад.

«За эти годы он не столько обветшал, сколько морально устарел», - отметили в администрации города, напомнив, что жители района в 2021 году активно голосовали за реконструкцию парка культуры и отдыха Калининского района по программе «Формирование комфортной городской среды».

Проектом благоустройства первоначальная структура парка была сохранена, а вот его наполнение - существенно переосмыслено.

Напомним, в 2022 году в Калининском районе обустроили прогулочную зону на улице Чайковского (вдоль нее, как и в самом парке, появились тропинки для пешеходов, качели, лавочки, необычные игровые формы для детей), и она связала с обновленным общественным пространством прилегающие улицы.

Отдельный сюрприз ждал владельцев собак и, конечно, самих четвероногих – здесь была обустроена площадка для выгула домашних питомцев.

В сентябре 2022 года результаты первого этапа благоустройства парка Калининского района оценила глава Челябинска Наталья Котова, до этого посетившая данное общественное пространство двумя месяцами ранее, в июле, и познакомившаяся с проектом, который мэру презентовал глава Калининского района (теперь уже бывший) Сергей Колесник.