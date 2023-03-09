09.03.2023
Консультация юриста: профессиональные риски для электросварщика
09.03.2023
В Магнитогорске нервный автослесарь проломил голову недовольному клиенту
09.03.2023
Родители в Челябинской области получают единое пособие на более чем 146 тысяч детей
09.03.2023
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
09.03.2023
В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»
09.03.2023
Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»
Парк Калининского района Челябинска обзаведется холмами, станет светлее и зеленее
На второй этап благоустройства территории потратят свыше 19 миллионов рублей
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
16.02.2023
Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
16.02.2023
В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023