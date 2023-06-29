29.06.2023
Жителя Нязепетровского района и его питомца покусала бешеная собака
29.06.2023
В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7
29.06.2023
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
29.06.2023
В Кыштыме пожар в квартире «спровоцировали» стеклянные банки
29.06.2023
Челябинцы из спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали пять наград всероссийских стартов
28.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня (18+)
На Южный Урал возвращается жара
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023