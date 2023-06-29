На Южный Урал возвращается жара

В Челябинскую область возвращается жаркая погода - температура воздуха с каждым днем будет повышаться, сообщает Челябинский Гидрометцентр.

В четверг, 29 июня, воздух прогреется до плюс 22-27 градусов, в пятницу, 30 июня, синоптики обещают уже плюс 24-29 градусов. В субботу, первого июня, столбик термометра преодолеет 30-градусную отметку. В ночь на пятницу будет 9-14 градусов, а в ночь на субботу – уже плюс 14-19 градусов.

Дожди и грозы обещают только сегодня, в последующие два дня – ясная погода, преимущественно без осадков.

По среднесрочным прогнозам, жаркая погода сохранится, как минимум, до середины следующей недели.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день.