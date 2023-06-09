Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском

Жители поселка Есаульский Сосновского района (Челябинская область) пожаловались Народному фронту на удручающее состояние моста – единственной «ниточки», соединяющей две части населенного пункта.

Как отмечают в челябинском региональном отделении ОНФ, сооружение построили еще в 50-е годы 20-го века.

«Спустя 70 лет эксплуатации трухлявую переправу нет смысла ремонтировать - только строить новую», - заявляют общественники.

По словам активистов президентского движения, деньги на строительство нового моста выделяются, однако воз, как говорится, и ныне там: заключенный в 2021-м контракт в прошлом году расторгли. Тогда подрядчик потратил четыре миллиона бюджетных рублей на бетонные опоры, которые теперь валяются рядом со старым мостом.

«В мае 2023 года власти заключили новый контакт на 60 миллионов рублей. Но и он был расторгнут. Причины, по словам чиновников, - в недобросовестных подрядчиках, которые все время повышают стоимость переправы. А заместитель главы района Сергей Чигинцев и вовсе заявил, что ему должны сказать «спасибо» за то, что мост в работе», - рассказали в Народном фронте, у которого на этот счет свое мнение: общественники обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, заявив, что будут добиваться завершения строительства нового моста взамен аварийного.

Кроме того, представители Народного фронта обратились в СКР и прокуратуру – с просьбой дать правовую оценку бездействию местных властей.

Местные жители в комментариях к этой новости в группе челябинского регионального отделения Народного фронта пишут следующее:

«Беспредел и саботаж! А для есаульцев - жизненно важный объект. Народный Фронт добьется справедливости!»;

«Там не только уже мост, но и дорога, как после обстрела. Чтобы подъехать к мосту - минное поле, ямы метр на метр, потом еще сам мост. Чтобы доехать до дома, нужно пройти целый квест. С полосой препятствий (уже один бампер оставил там)».

Досталось в комментариях и Сергею Чигинцеву, который в прошлом являлся председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.