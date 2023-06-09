09.06.2023
Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском
09.06.2023
Как сохранить водоемы Челябинской области, обсуждают на водном форуме
09.06.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмировании третьего на заводе Златоуста
09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском
Единственная «ниточка», соединяющая части поселка, вот-вот «порвется» окончательно
06.06.2023
В Красноармейском районе деревья чахнут в «озере» нечистот
31.05.2023
В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки
24.05.2023
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023