Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой

В Челябинской области под влиянием антициклона во все рабочие дни наступившей недели ожидается жаркая сухая погода. В конце недели он отступит на юг европейской территории России и похолодает.

Как сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, после небольшого похолодания в регионе вновь установилась очень теплая, преимущественно сухая погода при слабом ветре.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 22 августа, на Южном Урале воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. Жаркая погода сохранится по пятницу, по некоторым прогнозам, и по субботу.

В конце текущей недели и в начале последней недели лета атмосферный фронт, который надвинется с севера, принесет понижение температуры, вероятны кратковременные дожди.

Атмосферное давление всю неделю будет выше климатической нормы (уже сейчас оно 750 миллиметров ртутного столба, что на восемь единиц выше нормативного показателя). Содержание кислорода в воздухе снижено.

В такую погоду снижается работоспособность, ощущается слабость, головокружение. Тяжело приходится лицам с нарушением кровообращения, заболеваниями щитовидной железы, диабетом, мышечными болями.