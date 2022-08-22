22.08.2022
Бывший замглавы Ашинского района останется в СИЗО передано в суд
22.08.2022
Вымогательница из Сатки опубликовала в сети интимные снимки молодой девушки
22.08.2022
Переселенцы из аварийного жилья в Верхнем Уфалее заселяются в уникальный дом
22.08.2022
В Челябинске заканчивается последний этап опрессовки
22.08.2022
Программа льготной сельской ипотеки станет бессрочной
22.08.2022
Предприятиям Челябинской области компенсируют часть затрат на НИОКРы
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
20.06.2022
В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется
16.08.2021
В Челябинске введен четвертый класс пожарной опасности и усилен контроль на водоемах
31.07.2021
На Южный Урал вернулась жара и задержится на 5-6 дней
19.07.2021
Жара вернулась на Южный Урал и продержится до воскресенья
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022