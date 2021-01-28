Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году

Наталья Котова: Без помощи предпринимателей в благоустройстве Челябинска нам не обойтись

В этом году новые пространства в Челябинске будут создаваться с помощью предпринимателей. Без их помощи городским властям - отметила глава южноуральской столицы Наталья Котова – нынче никак не обойтись.

В 2020-м году подготовка к саммитам ШОС и БРИКС дала областному центру возможность использовать финансовые средства для создания общественных пространств. Их в ушедшем году в Челябинске появилось около сорока.

«При планировании на этот год, которое состоялось в декабре, мы исходили уже из тех финансовых возможностей, которые есть у администрации Челябинска, и с учетом средств, которые направляет нам администрация области. Пришли к выводу, что без предпринимателей мы не справимся с задачей по благоустройству. За помощью к представителям бизнеса обратились главы районов, я, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. И в настоящий момент, уверяю вас, план благоустройства на 2021-й год уже практически сверстан. Более того, у нас опять получается не меньше сорока территорий. Они, конечно, разные, требуют разных вложений. Например, по Саду Камней в центре города мы пока не определились с инвестором, который будет здесь работать», - отметила Наталья Котова.

Что касается проектов, которые будут реализовываться за счет бюджетных средств, градоначальница в качестве примера привела Комсомольский проспект в Курчатовском районе, где по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован участок от улицы Чайковского до Чичерина.

«Хотим поработать и с бульваром по Комсомольскому проспекту, начиная от улицы Красного Урала. Здесь благоустройство будет также выполняться за счет средств бюджета», - рассказала Наталья Котова.

Появятся в Курчатовском районе и общественные пространства, создание которых профинансируют предприниматели. Каждый из них уже определился с территорией, которую будет благоустраивать. Например, фабрика «Юничел» возьмется за сквер, прилегающий к ее территории.

«В каждом районе Челябинска на бюджетные деньги будет создано не меньше одного общественного пространства. В двух районах – Советском и Металлургическом – на средства бюджета благоустроим по две территории. За счет предпринимателей в некоторых районах города появится по четыре-пять общественных пространств», - отметила Наталья Котова.

Так, представители бизнеса, например, профинансируют работы в сквере в Чурилово. Планируется начать благоустройство сквера «Молодежный» в Тракторозаводском районе. Где-то продолжится (за счет бюджетных средств) преображение, начатое в прошлом году, - например, в парке Дружбы