Не нужно сеять панику: саранча в Кизильском районе под контролем

В Кизильском районе Челябинской области ситуация с саранчой под контролем. Об этом сообщает Россельхозцентр в связи с публикациями в ряде СМИ о перемещении в сторону Кизильского района со стороны республики Башкортостан полчищ саранчовых вредителей..

Специалистами Кизильского отдела Россельхозцентра на вредящую фазу саранчовых вредителей обследовано 16,9 тысячи гектаров сельхозугодий.

«В Кизильском районе численность вредителей не превышает пороговых значений, что позволяет в данный момент обработку полей химическими препаратами не проводить. Что касается других территорий Челябинской области, то всего обследовано 112 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур. Вредитель выявлен на 50 тысячах гектаров. Среднее количество личинок саранчи невысокое и составляет 2,4 экземпляра на квадратный метр. В двух районах, Агаповском и в Кунашакском, порог вредоносности превышен на площади 0,77 тысячи гектаров и 0,15 тысячи гектаров соответственно. Вся эта территория уже обработана инсектицидами, что остановило дальнейшее распространение вредителя», – комментирует руководитель Челябинского филиала Россельхознадзора Ксения Ванина.

Выявленные на Южном Урале случаи – это так называемые нестадные саранчовые, с которыми ежегодно сталкиваются сельхозпроизводители Челябинской области. В небольшом количестве они не представляют серьезной угрозы для посевов сельскохозяйственных культур.

Все сельхозпроизводители региона предупреждены о возможной угрозе и готовы принять необходимые меры. В ближайшее время специалисты Россельхозцентра продолжат выезды на поля и мониторинг ситуации с распространением саранчи. По результатам хозяйства получают рекомендации о проведении необходимых мероприятий.