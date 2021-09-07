«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябинской области завоевал третье место в окружном этапе фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России-2021».

Радостной новостью на своей официальной странице в ВКонтакте поделился национальный парк «Зюраткуль».

Фильм о райском уголке Южного Урала снял Сергей Колесников.

«Этот фильм описывает национальный парк «Зюраткуль» с точки зрения путешественника, впервые посетившего парк. В фильме вы увидите основные природные достопримечательности и получите общую информацию о парке. Это наш первый фильм вообще и первый фильм из цикла «Неизведанный Зюраткуль», и мы постарались сделать все возможное чтобы зрителю было интересно смотреть его», - рассказал автор.

В этом году в конкурсе «Диво России» приняли участие свыше тысячи видеороликов, около трехсот фильмов, телерепортажей и видеоблогов и несколько сотен фоторепортажей.

Лучшие проекты (победители и призеры) смогут участвовать в международном полуфинале «Диво Евразии».

Фильм, посвященный Зюраткулю, - не единственный призер окружного этапа фестиваля среди участников от Челябинской области.

В номинации «Туризм в моногородах России» третье место завоевала работа «Сатка – город в сердце Урала».

В номинации «Историко-культурные достопримечательности» первое и второе места соответственно заняли «Искусство крылатого коня» и «Изюминка Южного Урала».

В номинации «Короткометражные фильмы» у Челябинской области первое место – его присудили короткометражке «Сатка – город, который вдохновляет».

Лидером номинации «Телевизионные репортажи о туризме» стал проект «Уездный репортер».

В номинации «Слайд-шоу с описанием проекта» первое место завоевали «Загадки озера Иткуль».