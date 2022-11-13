Непогода в Челябинской области сохранится еще сутки

В Челябинской области продлено еще на сутки штормовое предупреждение – предстоящей ночью и в понедельник прогнозируют мокрый снег и дождь, порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

В субботу днем в большинстве районов, ночью по всей территории области прошел дождь и мокрый снег, выпало от одного до 9,3 миллиметров осадков. Утром в южных районах местами отмечалось налипание мокрого снега на провода. Днем в воскресенье мокрый снег с дождем отмечался во всех районах.

«Ночью и днем 14 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег, сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах и предметах», - предупредили южноуральцев в Челябинском Гидрометцентре.

На отдельных участках дорог будет гололедица, в горах - сильная. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 14 метров в секунду, атмосферное давление почти на 30 единиц ниже нормы. Сырая и ветреная погода может ухудшить самочувствие людей с заболеваниями суставов, позвоночника, бронхов и легких, низкий фон атмосферного давления может негативно отразиться на людях с вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипотонией, неустойчивыми сосудистыми реакциями. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует провести дополнительный инструктаж подрядных организаций о возможном ухудшении метеорологической обстановки, проверить готовность подрядчиков к приведению дорожного полотна в надлежащее состояние и достаточность сформированных запасов противогололёдного реагента.

В управлении дорожного хозяйства Челябинска заверили, что подрядные организации будут выполнять обработку противогололедными материалами опасных участков в городе: спуски, подъёмы, мостовые сооружения и перекрестки. «Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в нормативные сроки», - подчеркивают дорожники и заверяют, что использование противогололедных материалов в городе строго регламентировано и находится на особом контроле.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не создавать помех снегоуборочной технике.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

При возникновении нештатных ситуаций в Челябинске необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7 951-771-73-25.