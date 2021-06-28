28.06.2021
НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области
27.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
27.06.2021
В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити
27.06.2021
Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске
27.06.2021
В Златоусте утонул семилетний мальчик
27.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида
НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области
23.06.2021
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
16.06.2021
Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому
15.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются
11.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021