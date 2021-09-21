21.09.2021
НМУ установились на территории шести городов Челябинской области
21.09.2021
В Челябинской области увеличат штатную численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних
21.09.2021
В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка
21.09.2021
В Челябинской области вырастет число льготников по транспортному налогу
21.09.2021
В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным
21.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября
НМУ установились на территории шести городов Челябинской области
14.09.2021
В Челябинске и Карабаше продлены НМУ
13.09.2021
В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
06.09.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
03.09.2021
НМУ продлены в Челябинске и Карабаше
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021