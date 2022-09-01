01.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября (18+)
01.09.2022
Набор еще идет: в Челябинске открылся первый IT-куб для всех желающих
01.09.2022
Итальянский режиссер Лука Джиберти ставит в Челябинске знаменитую «Травиату»
01.09.2022
Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии
01.09.2022
В Челябинске с начала года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью
01.09.2022
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев, но пустят челнок
НМУ в четырех городах Челябинской области продлены до вечера пятницы
31.08.2022
Четыре города Челябинской области встретят День знаний в режиме «черного неба»
30.08.2022
В пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ на фоне аномальной жары
29.08.2022
В воздухе Челябинска вновь регистрируется превышение ПДК по сероводороду
29.08.2022
НМУ продлены в семи городах Челябинской области до вечера вторника
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022