НМУ в четырех городах Челябинской области продлены до вечера пятницы

В четырех городах Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Ситуация усугубляется аномальной жарой.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Карабаша, Коркино и Златоуста режим «черного неба», установившийся 26 августа, продлится до 19 часов второго сентября.

На период с пяти утра 21 августа до 19 часов второго сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Челябинске отмечены два случая превышения ПДКмр формальдегида - в 1,1 раза в Металлургическом районе и в 1,2 раза в Центральном районе.

В Магнитогорске зарегистрированы два случая превышения ПДКмр взвешенных веществ - в два раза в правобережной и левобережной частях Ленинского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.