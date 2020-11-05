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Новогоднее оформление Челябинска обещает получиться по-настоящему сказочным

Среда обитания
Сегодня, 17:26
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Автор: 
Евгения Александрова

Новогоднее оформление Челябинска должно получиться сказочно прекрасным, если судить о предстоящем преображении южноуральской столицы по эскизам, представленным управлением по архитектурно-градостроительному проектированию.

«С июня команда администрации Челябинска разрабатывала концепцию новогоднего оформления. Мы предложили, как оформление должно выглядеть, а комитет экономики нашёл финансирование для воплощения концепции. Комитет дорожного хозяйства вместе с МБУ «ЭВИС» искали, как подключить конструкции к электрическим сетям. Вместе с администрациями районов мы выбрали, какие места украсить к Новому году», - рассказали в управлении архитектуры.

Специалисты напомнили, что в 2019-м году в областном центре были установлены светящиеся фигуры.

«Их починил КДХ, и они опять появятся на улицах города, но уже в других местах. Вдоль дорог снова повесят новогодние украшения. Комитет дорожного хозяйства уже готовится их монтировать», - сообщили архитекторы, отметив, что они выбрали для родного города множество новых украшений, которые будут радовать глаз челябинцев круглый год.

«Наш архитектор отобразил на карте всё новогоднее оформление», - отметили в управлении.

Так, на карте, например, можно увидеть, что на Тополиной аллее появится световая конструкция «Зеркала», на площади Павших Революционеров – арка «Звезда», у театра ЧТЗ – светодиодная конструкция «Веер», возле ДК Колющенко установят сияющую рождественскую карету, на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных – рождественскую арку.

Новогоднее оформление южноуральской столицы обещает быть многообразным и по-настоящему сказочным. Не испортили бы вандалы.

К слову, на площади Революции прокладывать кабель для подключения праздничной иллюминации начали еще первого ноября.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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