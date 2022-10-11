Новые маршруты «Зигальги» обзавелись маркировкой

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) полностью промаркировали еще два маршрута.

Благодаря бело-желтым меткам на деревьях туристам станет легче ориентироваться на тропах, ведущих из села Верх-Катав.

Как отмечают в нацпарке, протяженность пути до Александровки, где появилась цветная маркировка, составляет 21 километр.

Гостей «Зигальги», желающих дойти до горы Поперечная, все 16 километров пути сопровождает сине-белая разметка.

Маркировка заметна даже во время дождя, снегопада, в сумерках. Одной из главных целей нанесения меток является обеспечение безопасности туристов. Кроме того, маркировка помогает путникам сосредотачиваться на тропе и, соответственно, спасает территорию нацпарка от вытаптывания.