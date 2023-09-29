29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
29.09.2023
В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде
29.09.2023
Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет
29.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября (18+)
29.09.2023
В Челябинске ограничили движение на Свердловском проспекте
НМУ установятся на выходные в шести городах Челябинской области
22.09.2023
НМУ установятся на выходные в четырех городах Челябинской области
20.09.2023
В семи городах Челябинской области вновь установятся НМУ
18.09.2023
В воздухе Челябинска зарегистрировано повышенное содержание сероводорода и аэрозольных частиц
18.09.2023
В пяти городах Челябинской области режим «черного неба» сохранится до вечера 19 сентября
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023