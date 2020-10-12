ОНФ заявил о незаконной вырубке в заказнике Челябинской области

В ходе мониторинга лесов в Челябинской области активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили нарушения: в Шабуровском заказнике незаконно вырубаются деревья. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия предпринимателя Николая Федорова и главы Шабуровского сельского поселения Каслинского района Андрея Релина.

«Глава Андрей Релин подписал местному бизнесмену Николаю Федорову разрешение проводить санитарные вырубки, но по факту в охранной зоне рубят здоровую ценную древесину, еще и разбомбили тяжелой техникой дорогу. На заботу о природе это совсем не похоже, а глава, под носом у которого нарушают закон, почему-то отмалчивается. Без контроля подрядчик фактически получил полный доступ к источнику прибыли», - говорится в сообщении ОНФ.

Минэкологии прокомментировало ситуацию с незаконными вырубками в Шабуровском заказнике.

«Отметим, работа в направлении устранения этих нарушений ведется не первый месяц. В мае этого года специалисты минэкологии выявили первую незаконную рубку на территории заказника. Тогда на нарушителя, спилившего деревья, завели административное дело и он привлечен к ответственности», - прокомментировал ситуацию замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также в минэкологии рассказали, что еще совсем недавно, 6 октября, в ходе рейда тоже были выявлены нарушения. Все данные по нарушениям уже переданы в природоохранную прокуратуру для проведения проверки и привлечения виновных к наказанию.

«В частности, минэкологии будет настаивать на привлечении к ответственности главы Шабуровского поселения, выдавшего разрешение на снос зеленых насаждений на землях сельхозназначения Шабуровского заказника», - добавил Безруков.

Сам Шабуровский заказник относится к особо охраняемым природным территориям Челябинской области. Он отличается многообразием лесной растительности. К примеру, здесь обнаружено 3 вида растений, внесенных в Красную книгу Челябинской области: неоттианта клобучковая, гнездовка обыкновенная, кувшинка белоснежная.

На наш взгляд, административные наказания в этой сфере проблему в целом не решат. По мнению специалистов, надо возвращать прежнюю практику, когда за санитарные рубки отвечали лесхозы. Сейчас же арендаторам, которые приходят в лес, чтобы извлекать прибыль (разумеется, им нужна здоровая древесина), предписывается уход за лесом и санитарные рубки. Ну как тут не вспомнить русскую пословицу про козла, которого пустили в огород.