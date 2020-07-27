ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Нужна помощь губернатора

Общественники заявили об экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный"

Среда обитания
Сегодня, 12:24

Активисты Общероссийского народного фронта попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера вмешаться в ситуацию, связанную с несовершенствами в территориальной схеме по обращению с отходами и ведущую, по их мнению, к экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный".

Как отмечают в челябинском ОНФ, список муниципалитетов Южного Урала, пострадавших от несостоятельности терсхемы, пополнил Копейск, где из-за конфликта с собственниками полигона "Южный" регоператор получает отказ в размещении отходов и вынужден транспортировать их в другое место в нарушение терсхемы и графика вывоза.

"Народный фронт обратился к губернатору Челябинской области с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку очевидно, что она вышла из-под контроля министерства экологии. Пользуясь отсутствием контроля со стороны профильного ведомства, владелец полигона "Южный" ссылается на его переполненность и вынуждает регоператора перенаправить мусорные потоки в поселок Полетаево, который в результате несет нагрузку, не предусмотренную территориальной схемой", - рассказали активисты ОНФ.

Общественники заявили, что при разработке территориальной схемы "Южный" был обозначен как полигон, снимающий часть нагрузки с полигона в Полетаево, а основной площадкой для складирования и утилизации отходов выбрана территорию в поселке Чишма.

"Наши доводы о том, что перенаправить все мусорные потоки в Чишму просто невозможно по причине того, что эта территория не предназначена для ведения такой деятельности, не были услышаны. Как результат, неблагоприятные прогнозы сбылись, и ситуация с обращением отходов брошена на самотек", - подчеркнули общественники.

Активисты ОНФ утверждают, что министерство экологии не предпринимает мер для разрешения конфликта между регоператором и собственником копейского полигона, продолжает игнорировать замечания о необходимости внесения изменений в несостоятельную территориальную схему и закрывает глаза на назревающую экологическую угрозу со стороны полигона "Южный", где собственник пытается узаконить разросшуюся площадь, расширив по документам размеры карты до ее фактического состояния.

"По факту, с молчаливого согласия министерства экологии в сфере обращения с отходами происходит хаос. Одному регоператору отказывают в размещении отходов, продолжая при этом принимать мусор от других перевозчиков. Не берутся во внимание факты, что "Южный" расположен на поверхности шахт, весь инфильтрат с высокой долей вероятности попадает в эти шахты, заполняя их, и может разноситься подземными водами, отравляя территории в округе", - заявили в ОНФ.

По данному факту активисты челябинского подразделения Народного фронта направили обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру региона.

По мнению руководителя регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, в существующей территориальной схеме отсутствуют достоверные данные о потоках отходов, объемах их накопления, количестве контейнерных площадок, маршрутах и протяженности путей, емкости и количестве контейнеров, финансовых, отраслевых и инвестиционных затратах.

Все это, считают в ОНФ, стало миной замедленного действия. У общественников вызывает вопросы тот факт, что даже сейчас, когда перед регионом встают реальные риски повторения мусорного кризиса, чиновники упорно продолжают бездействовать.

"О приведении главной стратегической мусорной схемы региона в актуальное состояние, отвечающее существующим потребностям Челябинской области, чиновники и не помышляют, создавая своими руками все новые и новые угрозы экологии, жизни и здоровью жителей области, максимально усложняя работу региональных операторов", - заявил Денис Рыжий.

Он подчеркнул, что только наличие грамотного актуального документа позволит регоператорам эффективно организовать работу с ТКО, снизить нагрузку на конечных потребителей, создать новые рабочие места, восстановив отрасль сбора и переработки вторсырья, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Экология
Среда обитания
24.07.20 12:01
Виталий Лопин пообещал лично заняться спасением Тургояка
Среда обитания
15.07.20 12:42
Новая добавка к НМУ в Челябинске
Среда обитания
14.07.20 11:52
Установлена причина вечернего зловония в Челябинске
Среда обитания
14.07.20 10:48
В Челябинске к НМУ и жаре добавился удушающий запах гари
23.07.20 10:08
Александр Егоров: Главы районов Челябинска ведут претензионную работу с подрядчиками по озеленению
22.07.20 18:03
В Челябинске накажут виновных в гибели зеленых насаждений
21.07.20 23:54
НМУ объявлены в Челябинске и Коркино, продлены в Магнитогорске
21.07.20 22:59
В Челябинской области вновь продлили экстренное предупреждение
21.07.20 20:00
В Челябинске в реке Миасс обнаружили масляное пятно
21.07.20 13:28
В горнозаводской зоне Челябинской области – мусорный коллапс
21.07.20 10:00
Аномальной жары в Челябинской области до конца лета больше не будет
20.07.20 22:57
Засуха в Челябинской области привела к раннему возобновлению лесных пожаров
20.07.20 22:14
В Магнитогорске объявлены НМУ
20.07.20 20:14
Экстренное предупреждение для южноуральцев продлили еще на сутки
Общество
Вчера, 11:28
Полиция Челябинска наведалась в «наливайки»
Общество
24.07.20 18:49
Текслер – неравнодушным южноуральцам: Давайте созидать вместе
Новости
Сегодня, 11:54
Происшествия
В Челябинске насмерть сбили пешехода
Сегодня, 10:55
Федерация
Нелегальный техосмотр может обернуться тюрьмой
Сегодня, 09:41
Экономика
Выгодные летние предложения от Челиндбанка
Вчера, 14:21
Происшествия
В центре Челябинска расстреляли мужчину
Вчера, 12:12
Общество
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Материалы рубрики
23.07.20 12:33
Среда обитания
Заповедные территории Южного Урала борются за победу в конкурсе на создание туристических кластеров
23.07.20 10:08
Среда обитания
Александр Егоров: Главы районов Челябинска ведут претензионную работу с подрядчиками по озеленению
22.07.20 18:03
Среда обитания
В Челябинске накажут виновных в гибели зеленых насаждений
20.07.20 17:34
Среда обитания
Наталья Котова обеспокоена судьбой цветов, засыхающих из-за недостатка влаги
10.07.20 16:24
Среда обитания
На освобожденном от заборов Коровьем пляже Увильдов свободно отдыхают сотни людей
Теги
Алексей Текслер
ОНФ
Челябинск
Копейск
экология
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика