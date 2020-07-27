Общественники заявили об экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный"

Активисты Общероссийского народного фронта попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера вмешаться в ситуацию, связанную с несовершенствами в территориальной схеме по обращению с отходами и ведущую, по их мнению, к экологической угрозе со стороны копейского полигона "Южный".

Как отмечают в челябинском ОНФ, список муниципалитетов Южного Урала, пострадавших от несостоятельности терсхемы, пополнил Копейск, где из-за конфликта с собственниками полигона "Южный" регоператор получает отказ в размещении отходов и вынужден транспортировать их в другое место в нарушение терсхемы и графика вывоза.

"Народный фронт обратился к губернатору Челябинской области с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку очевидно, что она вышла из-под контроля министерства экологии. Пользуясь отсутствием контроля со стороны профильного ведомства, владелец полигона "Южный" ссылается на его переполненность и вынуждает регоператора перенаправить мусорные потоки в поселок Полетаево, который в результате несет нагрузку, не предусмотренную территориальной схемой", - рассказали активисты ОНФ.

Общественники заявили, что при разработке территориальной схемы "Южный" был обозначен как полигон, снимающий часть нагрузки с полигона в Полетаево, а основной площадкой для складирования и утилизации отходов выбрана территорию в поселке Чишма.

"Наши доводы о том, что перенаправить все мусорные потоки в Чишму просто невозможно по причине того, что эта территория не предназначена для ведения такой деятельности, не были услышаны. Как результат, неблагоприятные прогнозы сбылись, и ситуация с обращением отходов брошена на самотек", - подчеркнули общественники.

Активисты ОНФ утверждают, что министерство экологии не предпринимает мер для разрешения конфликта между регоператором и собственником копейского полигона, продолжает игнорировать замечания о необходимости внесения изменений в несостоятельную территориальную схему и закрывает глаза на назревающую экологическую угрозу со стороны полигона "Южный", где собственник пытается узаконить разросшуюся площадь, расширив по документам размеры карты до ее фактического состояния.

"По факту, с молчаливого согласия министерства экологии в сфере обращения с отходами происходит хаос. Одному регоператору отказывают в размещении отходов, продолжая при этом принимать мусор от других перевозчиков. Не берутся во внимание факты, что "Южный" расположен на поверхности шахт, весь инфильтрат с высокой долей вероятности попадает в эти шахты, заполняя их, и может разноситься подземными водами, отравляя территории в округе", - заявили в ОНФ.

По данному факту активисты челябинского подразделения Народного фронта направили обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру региона.

По мнению руководителя регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, в существующей территориальной схеме отсутствуют достоверные данные о потоках отходов, объемах их накопления, количестве контейнерных площадок, маршрутах и протяженности путей, емкости и количестве контейнеров, финансовых, отраслевых и инвестиционных затратах.

Все это, считают в ОНФ, стало миной замедленного действия. У общественников вызывает вопросы тот факт, что даже сейчас, когда перед регионом встают реальные риски повторения мусорного кризиса, чиновники упорно продолжают бездействовать.

"О приведении главной стратегической мусорной схемы региона в актуальное состояние, отвечающее существующим потребностям Челябинской области, чиновники и не помышляют, создавая своими руками все новые и новые угрозы экологии, жизни и здоровью жителей области, максимально усложняя работу региональных операторов", - заявил Денис Рыжий.

Он подчеркнул, что только наличие грамотного актуального документа позволит регоператорам эффективно организовать работу с ТКО, снизить нагрузку на конечных потребителей, создать новые рабочие места, восстановив отрасль сбора и переработки вторсырья, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.