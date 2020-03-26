Озеленение Челябинска начнется завтра - с высадки саженцев мелколистной липы

В Челябинске завтра, 27-го марта, начнется высадка крупномерных деревьев на проспекте Ленина.

Старт «зеленому событию» даст заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

В час дня пятницы чиновник посадит первые семь лип, закупленных у «Садов России», рядом с домом №52 (площадка возле гостиницы «Южный Урал»).

В общей сложности по контракту на выполнение работ по озеленению в рамках первого этапа благоустройства центральной части Челябинска будет высажено 417 саженцев мелколистных лип, в том числе 101 - на проспекте Ленина (на участке от Лесопарковой до Героев Танкограда).

Также липы появятся на Свердловском проспекте (на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Ленина); улицах Васенко (на участке от улицы Труда до проспекта Ленина); Володарского (на участке от улицы Труда до проспекта Ленина); Елькина (на участке от улицы Воровского до улицы Курчатова); Кирова (на участке от улицы Братьев Кашириных до проспекта Ленина, включая пешеходную зону); Курчатова (на участке от улицы Энгельса до улицы Елькина); Лесопарковой (на участке от улицы Худякова до проспекта Ленина); Карла Маркса (на участке от улицы Красной до улицы Российской); Пушкина (на участке от улицы Труда до улицы Плеханова); Свободы (на участке от улицы Братьев Кашириных до железнодорожного вокзала); Советской (на участке от улицы Труда до проспекта Ленина); Труда (на участке от улицы Северокрымской до улицы «Автодорога Меридиан»); Энгельса (на участке от улицы Худякова до улицы Труда) и Цвиллинга (от проспекта Ленина до улицы Свободы).

Проспект Ленина украсят также одна даурская лиственница (на Лесопарковой их будет посажено 13, на Елькина - семь), четыре голубые ели, 17 пирамидальных тополей (в целом по городу - 58), две шаровидные ивы (по всему центру Челябинска - 314) и почти десять тысяч саженцев кизильника.

Почти столько же молодых кустарников высадят и на Свердловском проспекте. На Лесопарковой посадят чуть более восьми тысяч саженцев кизильника, две тысячи 700 кустарников появится на улице Цвиллинга.

На озеленение центральной части южноуральской столицы из городского бюджета выделено 122 миллиона 17 тысяч 123 рубля. Заказчиком работ выступает комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Также в Челябинске состоится высадка рябины (24), яблонь Недзвецкого (79), сибирских яблонь (42), остролистного клена (95), пенсильванского ясеня (122), а также 58 кустов сирени (на Свердловском проспекте) и 16 - кроваво красного боярышника (на улице Кирова). На улице Труда посадят, согласно техническому заданию, 15 шершавых вязов.

Кроме того, контрактом предусмотрены снос 777-ми деревьев на вышеназванных улицах и укладка газонного дерна. Рулонный газон появится на проспекте Ленина (более 22-х тысяч квадратных метров) и улице Кирова (около трех тысяч 700 «квадратов).