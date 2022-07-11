11.07.2022
Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ
11.07.2022
Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити
11.07.2022
Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза
11.07.2022
УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки
11.07.2022
В Челябинске начинается четвертый этап опрессовки
11.07.2022
В Челябинске выберут подрядчиков для строительства двух муниципальных садиков
Озеленение челябинской площади Павших революционеров начнется после 18 июля
11.07.2022
Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза
27.06.2022
Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению
27.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
С заключением контракта на допозеленение площади Павших в Челябинске вышла заминка
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022