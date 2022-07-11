Озеленение челябинской площади Павших революционеров начнется после 18 июля

Контракт на дополнительное озеленение площади Павших революционеров в Челябинске будет заключен 18-го июля.

Об этом сегодня, 11-го июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. По его словам, подрядчик определился и готов приступить к исполнению контракта сразу после его заключения.

Виктор Ереклинцев напомнил о поступлении в УФАС жалобы от одного из участников аукциона, которая в настоящее время рассмотрена.

Согласно контракту, на площади Павших должны быть высажены хвойные деревья. Со сроками посадки подрядчик определится исходя из погодных условий – сажать вечнозеленые растения в жару нецелесообразно.

Также глава Центрального района сообщил, что подрядчик приступил к дополнительному озеленению сквера на Академика Королева.

Уже высажена часть кустарников, планируются участки под газоны и посадочные ямы для высадки деревьев.

Здесь озеленение будет проводиться в два этапа. На первом высадят кустарники и яблони Недзвецкого, а также обустроят газон в той части, что прилегает к основной трассе сквера.

На втором этапе – в части ближе к дублеру Академика Королева – посадки запланированы на август-сентябрь: здесь появятся хвойные, которые в жаркую погоду сажать нельзя.

«Будем исходить из погодных условий», - отметил Виктор Ереклинцев.