Погода в Челябинской области на неделю: сретенские морозы и дневное тепло

Сретенские морозы, которые бывают 15 февраля, в этом году не обошли стороной Челябинскую область. Но были лишь краткосрочно и в отдельных районах.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в ночь на 15 февраля, на юго-западе области столбик термометра опускался до отметки минус 34 градуса, в остальных районах мороз был от минус 17 до минус 26 градусов, лишь в горах – до минус 10 градусов.

По прогнозам синоптиков, сегодня в дневные часы будет солнечно и гораздо теплее. Ожидается в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, лишь в низинах – до минус 14 градусов. В последующие дни солнце будет прогревать воздух еще лучше.

В Челябинском Гидрометцентре уточнили, что сретенские морозы отмечаются 1 раз в 16 лет, повторяемость их 6% (7 случаев за 114 лет). Самый холодный день – минус 37,4 градуса - был в 1951 году. В народе сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях.

Власьевские морозы (24 февраля) встречаются очень редко. В Челябинске отмечено всего 3 случая за 114 лет, повторяемость 3% (1 раз в 38 лет). Самый холодный день – минус 23,8 градуса - наблюдался в 1912 году.

Как сообщила главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева, на текущей неделе погоду на Южном Урале будут определять теплый фронт, который подойдет с запада, и сибирский антициклон, стоящий с восточной стороны. Это приведет к значительной разнице ночной и дневной температур воздуха.

С 16 по 20 февраля по ночам прогнозируют минус 12-17 градусов, в низинах до минус 22 градусов, в горах до минус семи градусов. Днем максимальная температура в тени от 0 до минус шести градусов, в низинах до минус 8-10 градусов.

Под влиянием теплого фронта местами возможен небольшой снег.

Ветер будет преобладать юго-западный, южный, в конце недели юго-восточный, средняя скорость 2-9 метров в секунду.

Существенных изменений атмосферного давления не ожидается.

Сегодня, 15 февраля, православные отмечают Сретение Господа Иисуса Христа. На Руси этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья - на Благовещенье).

Считалось, если метет снег - будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали - если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер - плодородие фруктовых деревьев.