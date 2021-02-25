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Погода в Челябинской области потихоньку улучшается

Предстоящая ночь, с 25-го на 26-е февраля, в Челябинской области обещает быть суровой: 28-33 градуса мороза, в низинах и вовсе до минус сорока.

А вот днем пятницы на Южном Урале ожидается более комфортная температура: 16-21 градус ниже нуля, в горах воздух может прогреться до минус 13-ти.

Последний рабочий день в регионе обещает переменную облачность, преимущественно без осадков, местами – изморозь.

Главное, что синоптики челябинского Гидрометцентра не прогнозируют метелей и ураганного, ледяного ветра. В пятницу ветер в Челябинской области западный, с переходом на южный, скорость небольшая: два-семь метров в секунду.

В Челябинске 26-го февраля переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров в южноуральской столицы будут показывать 31-33 градуса мороза. Днем в областном центре -18-29 градусов ниже нуля.

Ветер, как и во всем регионе, - западного направления, с переходом на южное. Скорость - два-семь метров в секунду.

В народе 26-го февраля отмечается Мартинианов день или, как его еще называют, Светлый день, Мартынов день.

На Руси верили, что если в этот день тепло и солнечно, то и весна придет теплая и ласковая. Если же на улице пасмурно, весна будет дождливой.