Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков

В Челябинской области предстоящая неделя ожидается умеренно теплой и практически без осадков, а последующая за ней семидневка будет, по прогнозам, по-летнему жаркой.

По данным Гидрометцентра, с 15 по 20 мая в ночные часы ожидается плюс 3-8 градусов, заморозки пойдут на убыль. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. В выходные дни температура будет понемногу повышаться и с 24 по 28 мая прогнозируют плюс 24-28 градусов.

Ландшафтные пожары в соседних регионах приводят периодически к образованию дымки. Неблагоприятные метеорологические условия пока прогнозируют до 19 часов 15 мая.

Осадки обещают в понедельник (небольшие дожди и местами грозы), 15 мая, и в пятницу, 19 мая.

Атмосферное давление будет выше нормы. Высокое атмосферное давление, малооблачная погода без существенных осадков под влиянием антициклонов формируют спастический тип погоды. При таких условиях ухудшение самочувствия могут почувствовать люди с собственным нестабильным артериальным давлением, гипертоники, а также страдающие сердечными и сосудистыми заболеваниями.

Такие погодные условия благоприятны для занятия спортом на свежем воздухе и занятия садоводством.