Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года

Наступил центральный месяц лета – июль. Его называют зенит тепла, краса светозарная, макушка лета. Говорят, что в этот месяц солнце ликует. По прогнозам синоптиков, погоду на территории Челябинской области в первые дни месяца будет определять циклон, поднимающийся с юга, и жаркий воздух Средней Азии. Во второй декаде месяца будет чуть прохладнее, в третьей декаде температура воздухе еще немного снизится.

«В центре Европейской территории России с юга на север поднимается циклон. Его атмосферные фронты в ближайшие трое суток будут влиять на погоду Урала», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. Пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозе ожидается порывистый ветер.

Погоду также будет определять жаркий воздух Средней Азии, поступающий в регион. Наиболее высокая температура ожидается в субботу, первого июля: днем 27-32 градуса.

После прохождения фронтов атмосферное давление в регионе начнет повышаться. В период с четвертого по седьмое июля погоду будет определять антициклон. В эти дни прогнозируется преимущественно сухая погода при более умеренной температуре: ночью 12-17 градусов, днем 22-27 градусов. Затем вновь обещают будет несколько жарких дней, в том числе и во вторые выходные июля.

С 12-13 июля, по среднесрочным прогнозам, температура воздуха чуть понизится – в дневные часы будет комфортные плюс 23-26 градусов, в завершении второй декады месяца вновь возможны несколько жарких дней.

В двадцатых числах июля еще похолодает – днем будет не выше плюс 18-23 градусов.

Июль считается баловнем скоротечных, внезапных дождей. В этом году дожди с грозами прогнозируют в ближайшие выходные, на следующей неделе и в третьей декаде месяца.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в 2022 году июль оказался достаточно тёплым. Среднемесячная температура воздуха составила 18-21 градус, в пределах или на один градус выше средних многолетних значений. С восьмого по 20, с 23 по 25 июля стояла очень жаркая погода. Максимальные температуры воздуха в эти дни достигали 30-35 градусов на всей территории области. В южной половине области 14 и 19 июля максимальная температура воздуха была 36-37 градусов. Наибольшее количество осадков было зарегистрировано местами в предгорных северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и юго-западных районах - 0,7-0,8 месячных нормы (47-64 мм). На остальной территории области суммарное количество осадков - 0,2-0,6 месячных нормы (17-38 мм).

Июль в 2021 году был теплым, с недостаточным количеством осадков. Средняя за месяц температура воздуха составила 17-22 градуса, на 1-3 градуса выше нормы. Аномально жаркая погода наблюдалась в южной половине области с 27-29 июня по третье июля. В эти дни среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 7-12 градусов и достигали 26-31 градуса. Первого и второго июля, а также 22 июля местами максимальные температуры воздуха составили 36-40 градусов. Местами в центральных и юго-восточных районах выпало 1,1 нормы осадков (75-80 мм). На остальной территории области суммарное количество осадков составило 0,5-0,9 месячной нормы (40-60 мм).

В 2020 году июль оказался жарким. Среднемесячная температура воздуха составила 20-23 градуса, на 3-4 градуса выше месячных нормы. Максимальные температуры воздуха достигали 30-37 градусов на всей территории области, и до 39 градусов – в южной половине. По 19 районам Челябинской области из-за атмосферной и почвенной засухи был введён режим ЧС.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле составляет 18-19 градусов, в горных районах области - 16-17 градусов. В 1989 году она достигала 21-24 градусов, а в 1979 году – не поднималась выше 14-17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36-41 градус, в Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в Челябинске – три градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень неравномерно. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году – 1% месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8-19 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой – 17, наименьшее – 3 дня. В течение 28-29 дней на всей территории области в июле солнечно.

Июль богат фенологическими явлениями. В первый день месяца зацветает паутинистый лопух и последняя калина. Второй день июля – самый поздний срок окончания заморозков на почве.

В народе отмечали, если июльским утром туман стелется по воде - будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.